王大陸涉找人打司機500萬元交保 未回應提問

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（中央社記者趙敏雅新北5日電）藝人王大陸被查出涉與叫車司機發生糾紛找人毆打司機，檢方訊後依傷害等罪聲押禁見，新北地院今裁定新台幣500萬元交保，中午12時許王大陸雙手合十步出法院，未回應媒體提問。

據了解，新北地方檢察署偵辦王大陸涉逃避兵役案時，在查扣手機內發現疑似王大陸涉教唆打人的對話紀錄及相關影像。

據知情人士透露，王大陸去年疑在台北市透過Uber叫車，途中他質疑司機繞路，進而起口角衝突。王大陸下車後鑰匙遺落車內，因無法開車門而捶打車窗，引發司機不滿，雙方再爆口角。

事後王大陸記下車號，向游男抱怨，游男委託他人尋車，之後在新北市中和區發現車子行蹤，攔車毆打司機並拍下回報。

新北檢以「殺人未遂」案由，昨天帶回王大陸及游男，訊後認定王大陸及游男有逃亡、勾串、滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見。

新北地院今天凌晨2時開庭審理，法官訊問後，認定游男涉犯刑法教唆傷害罪、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見。

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法官認定，王大陸涉犯刑法偽造文書、教唆傷害與個資法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，但考量檢警已2度搜索查扣相關事證，且共犯游男裁定羈押禁見，串證、滅證風險已降低，認為無羈押之必要，上午6時許裁定500萬交保，限制出境、出海及限制住居。

近中午12時，王大陸的律師及友人帶錢辦保。王大陸走出新北地院看到大批媒體湧上，雙手合十，不斷說「不要推擠，小心」。面對媒體提問是否說明一下、是否要跟司機道歉，王大陸均未回應，僅說「謝謝，謝謝大家」。新北檢表示，會再研議是否提起抗告。（編輯：方沛清）1140305