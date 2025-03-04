王大陸涉找人毆打司機 涉傷害等罪遭檢聲押

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（中央社記者王鴻國新北4日電）藝人王大陸日前涉逃避兵役遭檢方偵辦時，被查出涉嫌在叫車時與司機發生糾紛找人痛毆，檢警4日展開搜索並帶回王大陸等兩人，檢方複訊後依傷害等罪嫌向法院聲請羈押。

據了解，新北地檢署偵辦王大陸涉逃避兵役案時，查到疑有人遭痛毆照片，於是深入偵辦發現王大陸疑於去年4月間透過Uber叫車，要從大安路住處前往仁愛路處所拿東西，但卻因嫌來車太爛且不滿司機疑有繞路情形，進而發生口角衝突。

王大陸下車後因鑰匙遺落車內，不會開車門而捶打車窗，引發司機不滿，雙方再次爆發口角，事後，王大陸記下車號並向游姓友人抱怨，游男於是委託他人街頭尋車，不久就在中和的街上發現車子行蹤並攔車，一夥人除將司機痛毆外，還拍照回報。

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檢察官在掌握相關事證後，以「殺人未遂」案由指揮新北市警局刑大及永和分局進行搜索，並將王大陸及游男帶回，目前仍在查緝其他在逃嫌犯。

經檢方複訊後，認定兩人依涉犯教唆傷害及違反個人資料保護法非法利用個人資料等罪嫌，以及王大陸另涉使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，認被告2人有逃亡、勾串、滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見。（編輯：陳正健）1140304