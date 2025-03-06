王大陸案外案 北市刑大警疑洩個資移送新北檢複訊
2025/3/6 20:23（3/6 21:26 更新）
（中央社記者趙敏雅新北6日電）藝人王大陸涉教唆傷害Uber司機案，檢警查出北市刑大劉姓員警涉嫌洩露個資，今天搜索台北市刑大並帶回劉姓員警。晚間7時許，劉姓員警被移送到新北地檢署複訊，全程不發一語。
王大陸涉嫌教唆毆打Uber司機案，有關司機行蹤遭鎖定一事，外界懷疑有公家單位洩密，警方表示，檢警正追查釐清，目前全案仍在調查。
新北檢今天指揮警政署等單位，搜索台北市警局刑警大隊，帶回代理隊長的劉姓員警。據悉，王大陸日前遭詐騙，在友人游姓男子陪同下，今年2月間報案，游男將相關證據透過LINE傳給承辦案件的劉姓員警。
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劉姓員警欲將涉案犯嫌資料傳給同事，不慎誤傳給游男且不察。直到近日看到王大陸和游男涉傷害Uber司機案，他檢查手機後主動上報市刑大此事。
劉姓員警原訂明天調任市刑大偵查隊長，因涉入洩露個資案遭拔官。內政部警政署晚間7時許，將劉姓員警移送新北檢複訊，面對媒體詢問是否是誤傳個資給游男等，劉姓員警均未回應。（編輯：張銘坤）1140306
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