王大陸託友找警及黑道查個資 新北檢起訴

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（中央社記者趙敏雅新北1日電）藝人王大陸涉花錢找陳男安排躲兵役，以為遭詐騙，透過游男找台北市刑大警查個資，另因其女友遭詐騙，王大陸也找上黑道查個資討債，新北檢依違反個資法起訴王大陸。

新北地檢署今年2月偵辦妨害兵役案件，王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令新台幣15萬元交保。檢警從王大陸的手機等內容查證上，爆出多起案外案。新北檢先針對其涉嫌找人查個資、違反個資法等部分起訴。

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王大陸涉偽造不實病歷閃兵部分，仍由檢方偵辦中。

另針對王大陸透過叫車平台Uber叫車接送時與司機爆發口角衝突，涉透過游男教唆他人毆打司機，檢方查出王大陸透過當舖業者的尋車機制找到司機，因車牌不屬個資，未違反個資法；傷害部分因雙方和解，司機撤告故不起訴。（編輯：林恕暉）1140501