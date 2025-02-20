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王大陸涉妨害兵役 內政部：擬重新審視役男體檢內容

2025/2/20 17:21（2/20 17:36 更新）
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陸軍2226梯役男113年3月20日於成功嶺進行新訓期末鑑測。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北20日電）藝人王大陸涉嫌妨害兵役，檢察官複訊後諭令以新台幣15萬元交保。內政部次長吳堂安今天說，未來役政司可能會重新審視役男體檢內容，例如相關標準認定等，也會向其他部會討論。

據指出，有不法集團聲稱可協助偽造病歷證明且可免服兵役，遊說役男只要支付10萬元至100萬元，就可提供協助及指導，王大陸疑花費百萬元給不法集團；內政部另也查出約80名役男徵兵檢查異常，例如無相關病史卻突然罹患疾病等，已交由檢方偵辦。

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吳堂安今天在內政部部務會報會後記者會表示，查出約80案是去年底先在役男體位審查會發現部分案例，加上民眾檢舉，才回溯清查2020年至2024年役男體檢複查資料，接下來交由司法單位審查。

針對未來如何防範或是否會強化把關機制，吳堂安說，役政司可能會重新審視役男體檢內容，例如相關標準認定等，也會向其他部會討論。（編輯：翟思嘉）1140220

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