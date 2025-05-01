關稅政策增加經濟不確定性 Fed短期利率擬維持不變

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）決策官員已表示短期內將維持利率不變，他們正在等待通貨膨脹年增率向聯準會的2%目標靠近，或直到就業市場惡化等更清楚的跡象出現。

路透社報導，目前出爐的數據並未呈現出這兩種情況，儘管經濟學家表示，美國總統川普強硬的進口關稅政策帶來的實質拖累還在後頭，但這些政策最後會如何發展以及對物價和就業的影響程度和時間點，仍存在很大的不確定性。

正如克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈曼克（Beth Hammack）最近提到「可能性範圍」相當廣泛，其中包括通膨持續升高和經濟活動放緩，將導致聯準會在選擇應對哪些挑戰時作出抉擇。

這種困境並未制止投資人押注，到了6月，步履蹣跚的經濟可能促使聯準會再度降息，最終在今年年底前降息1個百分點。今天出爐的數據顯示美國經濟上季呈現萎縮，加上聯準會偏好的物價通膨指標3月月增率未見上升，讓他們加碼押注。

儘管經濟學家認為這類降息並非不可能，但他們很快表示通膨仍在攀升，且進口關稅大幅攀升導致零售商漲價因應下，至少短期內通膨可能惡化。

聯準會官員認為，最能反映通膨走向的指標，即去除食物和能源價格波動因素的個人消費支出物價指數（PCE），3月年增率減緩至2.6%，低於2月的3%。

長期通膨預期基本上保持穩定，但一些聯準會決策官員注意到短期通膨預期急劇上升，他們擔心這可能為物價再起奠定基礎。

PGIM固定收益首席美國經濟學家波伽利（Tom Porcelli）指出，「聯準會正處於一個非常棘手的境地；通膨已高於目標，通膨預期似乎也顯示出它們可能有些失控」，「我們正在等待關稅帶來的通膨情形出現。我的意思是，聯準會目前會按兵不動」。

與此同時，聯準會決策官員正密切聚焦關稅可能減緩經濟成長並引發裁員，這種情形在通膨沒有持續攀升的情況下，可能促使他們大幅降息，但目前這種跡象不太明顯。

美國第1季國內生產毛額（GDP）初值折合年率萎縮0.3%，主要因企業在川普關稅措施生效前趕買進口貨品。報告也顯示，消費者支出成長率從上季的4%下降至1.8%，仍處於不錯的水準，商業投資則大幅增加。

策略諮詢公司安永-巴特農（EY-Parthenon）首席經濟學家達科（Gregory Daco）說，這份GDP報告整體看來，將允許聯準會持續將美國經濟活動描述為「強健」，儘管這只是根據過去的表現而言。

達科指出：「這次衝擊與我們以往所見的都不同」，「這是一場由政策不確定性、市場波動、關稅激增和貨幣政策慣性造成的大規模自我施加的供應衝擊」。

或如經濟研究諮詢機構Pantheon Macro經濟學家所稱，「若目前的關稅措施維持不變，未來很可能會陷入一段停滯期；而如果川普4月2日宣布、隨後部分暫緩實施的全面性進口關稅在7月正式生效，經濟衰退是最有可能出現的結果」。川普政府本週對汽車製造商放寬部分關稅，並表示貿易談判仍在進行中。

決策官員5月2日將取得本季的一手資料，其中勞工部備受關注的月度就業報告預計將顯示企業聘僱放緩，但失業率仍維持在4.2%不變。

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聯準會下週將舉行為期2天的政策會議，外界普遍預期將維持基準隔夜利率在目前的4.25%至4.50%區間。

期貨合約則顯示市場預料聯準會將於6月恢復降息，一共可能降息4碼。聯準會去年降息3次，共降息100個基點（4碼）。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140501