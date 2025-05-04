加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 國際

待川普關稅政策明朗 外界估聯準會再次暫停降息

2025/5/4 16:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）各界普遍預計，在觀察美國總統川普關稅舉措會如何影響國內經濟之際，美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve）本週將延續近期政策，再次暫停降息。

法新社報導，川普對中國徵收高額關稅，對大多數其他國家的商品徵收10%的較低「基準」關稅，同時對鋼鐵、汽車和鋁等特定商品徵收25%關稅。

川普也宣布，對其他數十個貿易夥伴的高額關稅措施暫緩90天，寬限期7月到期，好讓它們有時間與美國就現有安排重新進行談判。

多數經濟學家預計，1月以來實施的關稅將推高物價並抑制經濟成長，至少短期內是如此，這可能會使聯準會維持利率按兵不動更久。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

擔任美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁10年後，最近卸任的麥斯特（Loretta Mester）表示：「聯準會必須高度重視控制通膨，以免通膨以更持續的方式回升。」

她告訴法新社：「這將破壞過去3年為降低通膨所做的所有努力。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1140504

#川普
#克里夫蘭
#通膨
#聯準會
#關稅
川普
川普太陽能板關稅 專家：或許是東南亞能源轉型契機地區法官裁定重啟美國之音 上訴法院擋下
聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
關稅政策增加經濟不確定性 Fed短期利率擬維持不變
24
更多編輯台推薦新聞：