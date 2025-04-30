M3版iPad Air實測 專家：鍵盤配件升級更像筆電

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（中央社記者吳家豪台北30日電）蘋果公司3月初發表搭載M3自研晶片的iPad Air平板電腦，近期在台灣開賣。專家實測後指出，M3版iPad Air效能更強，搭配改款後實用度升級的鍵盤，使用體驗更接近筆記型電腦，更容易在休閒和工作模式之間切換。

根據美國市調機構Consumer Intelligence Research Partners（CIRP）的數據，過去3年標準版iPad在蘋果平板的銷售占比穩定提升，從2022年的21%提高到2023年的30%，2024年占比高達38%，與高階機型iPad Pro相同。

反觀iPad Air過去3年銷售占比一路下滑，2022年和2023年分別為22%與20%，到2024年剩下15%，與標準版iPad的成長形成強烈對比。

3C科技達人Tim哥對中央社記者表示，標準版iPad銷售占比提升，是因為售價較低，性價比相對較高，目標族群以學生及長輩為主，通常不在意螢幕等級，而是當成放大版的蘋果裝置，用來追劇或處理作業。

Tim哥提到，自己平常出國旅遊會用尺寸較小、方便攜帶的iPad mini打遊戲，不過如果有工作需求，他會攜帶M3版iPad Air，因為新款巧控鍵盤上方多了14個功能列按鍵，使用上相當加分，體驗更接近筆電，無論處理文件或信件都很方便，拍影片前可以用備忘錄寫腳本，螢幕也夠大，適合整理照片或分割畫面進行多工處理。

Tim哥說，新款iPad Air的M3晶片效能更強，適合平常以休閒娛樂用途為主、偶爾對影音編輯工作有輕度需求的用戶，如果目前使用的是M1版iPad Air，升級會很有感，M2版用戶則不必急著換。

Tim哥進一步分析，對於色彩精準度有更高要求的專業使用者，例如攝影師或剪接師，可以考慮旗艦機型iPad Pro，但預算也必須拉得更高。相較之下，iPad Air是個折衷選擇，價格比iPad Pro便宜，但具備輕量化的機身設計和效能。

M3晶片配備8核心中央處理器（CPU），相較搭載M1晶片的機型，處理速度最快可達2倍。記者使用跑分軟體Geekbench 6進行CPU效能評測，單核分數為3053分，多核分數11878分，皆高於舊機型。

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儘管iPad Air螢幕周圍黑邊相當明顯，但機身手感輕盈，厚度僅6.1公釐，搭載Liquid Retina顯示器，採用高亮度、全平面貼合與抗反射鍍膜等技術，記者使用13吋機型播放YouTube和Netflix影片都有沉浸感。

搭配全新巧控鍵盤，M3版iPad Air就像一台筆電，按鍵回饋感明顯，採用更大的玻璃觸控式軌跡板，可以隨處點按與控制iPadOS系統的游標，適合編輯表格或選擇文字。記者測試在觸控板滑動返回上一頁和切換不同應用程式的手勢，都能順暢執行，如同使用MacBook，只不過iPad Air加上巧控鍵盤後，整體重量超過1公斤，對於經常攜帶外出的用戶需要特別留意。（編輯：林家嫻）1140430

蘋果公司搭載M3自研晶片的iPad Air平板電腦近期在台灣開賣，機身採用100%再生鋁金屬製成。中央社記者吳家豪攝 114年4月30日

蘋果公司搭載M3自研晶片的iPad Air平板電腦近期在台灣開賣，配備1200萬像素廣角後置相機，可拍攝高解析度照片和4K影片。中央社記者吳家豪攝 114年4月30日

蘋果公司在台灣開賣配備M3晶片的iPad Air平板電腦，可搭配全新巧控鍵盤，採用懸浮式懸臂設計，以磁力吸附，可自由調整為多種視角，軸承側面還有用於充電的USB-C連接器。中央社記者吳家豪攝 114年4月30日