可成外資股東遭檢舉疑似陸資 金管會：用最快速度處理

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（中央社記者羅元駿台北1日電）機殼大廠可成預計5月27日改選董事，未料外資股東新加坡商TIH也提出董事候選名單欲搶席次，有媒體報導，新加坡商TIH疑似為陸資，金管會今天證實已接獲檢舉，內容涉及外資股東疑似為陸資情事，金管會了解案件的時效性，將以最快速度處理並查核此案。

可成將於5月27日舉行股東常會，進行董事會改選，總共將選出4席董事、3席獨董。不過，日前持股可成約1%的外資股東、新加坡商TIH投資管理公司也推出1席董事、3席獨立董事候選人參與角逐。

有媒體報導，這是新加坡商TIH欲狙擊可成公司派、奪下經營權，不過TIH回應是希望輔佐及監督公司，卻也被質疑TIH背後為中資股東。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會證實，有收到相關檢舉可成外資股東為陸資一事，金管會已積極蒐集事證調查是否真有陸資介入。

可成預計5月27日舉行股東常會改選新一屆董事會，黃厚銘強調，金管會了解案件的時效性，一定用最快的速度處理此案。

黃厚銘說明，若經查核確實有陸資背景，將依照兩岸人民關係條例93條之1規定，可對該介入股東處最高新台幣2500萬元的罰鍰，必要時得停止股東權益或是限期出清持股等。

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另外，根據證券交易法第178條規定，若發現受委託代為處理徵求事務者有價購委託書的違規行為，除價購委託書表決權不予計算外，更可處24萬元至480萬元的罰鍰，且1年內不得徵求或辦理代為處理徵求業務。

黃厚銘強調，政府歡迎外資來台投資，金管會為吸引外資投資證券市場，今年已逐步放寬各項外資管理措施，讓外資參與台灣市場的程序更為簡便，但外資投資台灣也要確實遵守相關管理規定。（編輯：潘羿菁）1140501