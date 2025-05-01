為弟擴展生意 受刑人擅列公務電腦個資遭判刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）林姓男子服刑期間協助處理作業資料，卻擅自列印出監人員家屬個資，欲託假釋受刑人寄給弟弟，遭拒之後被揭發，新竹法院將林男依犯非公務機關非法利用個人資料罪判刑5月。

新竹地方法院判決書指出，林姓男子於2022年間因案入監後，移監至新竹監獄，經調用負責協助處理相關作業資料，林男為協助弟弟擴展生意，在新竹監獄調查科辦公室內，將電腦硬碟內的出監人員家屬資料檔列印。

判決書表示，林男將列印的紙本裝在牛皮紙袋內，並於封面書寫上弟弟的姓名與地址、貼上郵票，委由已核准假釋、不知情的黃姓受刑人出獄寄出，但黃男拒絕代為轉寄。

判決書指出，後來黃男將此牛皮紙袋轉給游男，游男察覺有異，將牛皮紙袋拆開查看後，發現竟是出監人員家屬資料紙本，通報新竹監獄管理人員而查獲。

透過 Google News 追蹤中央社

法官認為，林男為協助親人擴展生意，竟利用可在辦公室使用公務電腦機會，無故取得電腦內電磁紀錄，並非法蒐集數百筆個人資料，若遭流出，可預見將造成巨大損害及困擾。

法官審酌，所幸黃男、游男即時察覺有異並通報監所管理人員，個資始未流出，最後將林男依犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑5月，可上訴。（編輯：陳清芳）1140501