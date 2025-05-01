韓經濟副總理崔相穆請辭獲准 將由教育部長代理總統

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆今晚請辭獲准，國會正在針對他進行的彈劾案表決也因此中止。

企劃財政部今晚向媒體發送通知，表示崔相穆已在晚間10時28分請辭。當時國會正將開始討論崔相穆彈劾案。

不久後，代理總統韓悳洙批准崔相穆請辭，國會議長禹元植宣布收到政府通知崔相穆免職，彈劾案表決中止。

韓國國會今天晚間在最大在野黨共同民主黨主導下將崔相穆彈劾案列入議程，彈劾理由為崔相穆先前代理總統職務時未任命國會提名的大法官人選馬恩赫，侵害國會權限。

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韓悳洙去年12月27日遭國會彈劾並停職，至憲法法院3月24日駁回韓悳洙彈劾案，恢復他代理總統職權為止，都由副總理崔相穆擔任代理總統。

在崔相穆之前，韓悳洙今天稍早也宣布請辭，擔任代理總統的任期預定在他自行批准後的2日零時結束。由於崔相穆請辭獲准，原本將由他接任的代理總統職務將由社會副總理兼教育部長李周浩接手。（編輯：韋樞）1140501