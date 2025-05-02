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韓前總理韓悳洙宣布參選總統 承諾修憲第3年卸任

2025/5/2 10:52（5/2 11:03 更新）
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前韓國國務總理韓悳洙2日宣布參選總統。（韓聯社）
前韓國國務總理韓悳洙2日宣布參選總統。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）前韓國國務總理韓悳洙今天宣布參選總統，並承諾若選上將在上任後立即進行修憲工作，自己也將依修憲內容在上任第3年舉行下屆總統大選後卸任。

韓悳洙今天在國會召開記者會宣布參選，他提出3大政見，包括立即修憲、解決貿易問題、創造國民統合及與弱者同行的社會。

關於立即修憲的承諾，韓悳洙表示，將在上任第1年就著手準備修憲案，第2年完成修憲，第3年依修憲內容舉行下屆國會選舉及總統大選後，立刻卸任。目前韓國總統任期為5年。

韓悳洙指出，韓國憲法自1987年以來已經38年未修改，有許多地方無法適應急遽更迭的時代變化與民意，「如果現在不進行修憲，很難再遇到像現在這樣的機會」。他並表示，若不修憲，無論誰都可能面臨現今這種政治鬥爭局面。

他也承諾，修憲具體內容將交由國會與國民溝通，總統僅擔任牽制與平衡的分權作用。

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對於美國關稅措施造成的貿易障礙，韓悳洙提到他在4月8日與美國總統川普的通話，表示會在穩固的韓美同盟關係下，積極找出解決眼前貿易問題的解方。

前韓國總統尹錫悅遭彈劾下台後，韓國依法將在6月3日選出新任總統，最大在野黨共同民主黨候選人李在明目前面臨可能因違反公職選舉法失去參選資格的風險，執政黨國民力量將在3日選出最終代表黨內的候選人。（編輯：唐聲揚）1140502

#韓悳洙
#修憲
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