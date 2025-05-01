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韓國總統大選在即 傳代理總統韓悳洙將辭職參選

2025/5/1 12:28
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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，韓國現任代理總統韓悳洙預計今天辭職，以便為投入總統大選鋪路。韓國總統大選將在6月3日舉行。

路透社引述韓聯社報導，未具名的韓國政府及前執政黨消息人士透露，韓悳洙預計今天下午發表談話時宣布辭職，並在明天正式宣布參選總統。

根據法律規定，若韓悳洙去職，預計將由財政部長崔相穆代理總統職務。

韓國前總統尹錫悅因去年12月短暫宣布戒嚴而被彈劾，韓悳洙因而成為代理總統。他尋求善用被推上代理總統大位的聲望，角逐總統大位。

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75歲的韓悳洙目前身兼國務總理，無黨籍的他為技術官僚出身，先前有民調顯示他的支持率有所上升，使外界關注他是否投入大選。

總理辦公室並未立即回應置評請求。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140501

#尹錫悅
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