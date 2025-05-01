黃仁勳：製造業關乎科技 運用AI在美打造未來工廠

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美國總統川普上任以來透過關稅措施，盼促製造業回流美國，許多企業紛紛宣布擴大在美投資。人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳今天表示，如今製造業不再只是依靠低成本勞動力，而是關乎科技，輝達將運用AI等技術在美國打造未來的工廠。

川普（Donald Trump）執政剛滿百日，他今天邀請多位企業家到白宮參加「投資美國」活動，展現施政成果，黃仁勳等多位企業界領袖出席。川普說，自去年11月美國大選以來，在場人士所代表的企業已宣布累計超過2兆美元（約新台幣64兆元）的新投資。

川普向在場企業家表示，他的經濟政策目標是讓在美國經商變得更容易，創造美國就業機會，並要企業把工廠設在美國，而不是中國或其他國家。若企業在美國生產產品，美國政府將進一步降低企業需負擔的稅率。

他隨後也邀請部分在場的企業家致詞，包括黃仁勳。

黃仁勳表示，要在美國本土打造輝達下一代的技術。若不是川普的政策、支持及「強而有力的鼓勵」，美國製造業發展的腳步不會如此加快。

他說，如今製造業不再只是靠低成本勞動力，而是關乎科技。輝達會運用AI、機器人等技術，在美國打造「未來的工廠」。

輝達（NVIDIA）4月14日宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來4年將在美國生產價值高達5000億美元的AI基礎設施。

黃仁勳指出，這台電腦是一個全新產業的引擎，這個新產業叫做AI，其本身也是製造業。為了讓這個產業蓬勃發展，除了需要建造相關系統，也需要一個以產業為導向的能源政策。

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他感謝川普政府的支持，以促成全新產業的誕生。

他表示，AI基礎設施將徹底改變人們所認知的每個產業，「我們在許多產業推進AI技術，從醫療保健、藥物研發到生命科學、金融服務、教育等，這一切之所以有可能，就是因為我們在美國擁有最根本的基礎設施」。（編輯：張芷瑄）1140501