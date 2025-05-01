加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

蘇丹內戰趨緩 大量難民急自埃及回國重建家園

2025/5/1 22:11（5/1 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘇丹於2023年4月爆發內戰，造成1300萬人流離失所，埃及成為最大蘇丹難民接收國。圖為位於開羅市郊的一所蘇丹難民學校。中央社記者施婉清開羅攝 114年5月1日
蘇丹於2023年4月爆發內戰，造成1300萬人流離失所，埃及成為最大蘇丹難民接收國。圖為位於開羅市郊的一所蘇丹難民學校。中央社記者施婉清開羅攝 114年5月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅1日專電）蘇丹自2023年4月爆發內戰，導致1300萬蘇丹人流離失所。埃及接收約150萬蘇丹難民，成為蘇丹難民最大接收國。隨著蘇丹國內衝突近期趨緩，大量蘇丹難民自開羅返回蘇丹。

蘇丹戰後雖仍滿目瘡痍，一名蘇丹女藝術家表示：「出於愛國情懷，我們多人堅持要回國。」

國際移民組織（IOM）4月28日發表聲明指出，近期蘇丹政府軍已收復首都喀土穆（Khartoum）及蘇丹中部地區，許多蘇丹難民試圖從各自的避難國家返回家園。目前返回蘇丹的難民人數累積到16萬5000人以上，從埃及返回蘇丹的人數，在過去3週增加44%。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，聯合國統計，2023年蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）爆發武裝衝突以來，約1300萬人流離失所，其中約860萬人留在國內，近400萬人逃至國外。

金字塔報報導，埃及接收蘇丹難民人數占埃及所有登記難民的72%，也成為蘇丹難民最大接收國。

報導指出，2023至2024年間，埃及各地租金價格飆漲，除了因為國內欠缺美元引發的持續通貨膨脹，也受到大量蘇丹人湧入導致的住房需求急劇成長影響。根據房地產搜尋網站Property Finder數據，2023年第一季平均租金價格較前一年同期上漲24%。

迫於近兩年的經濟窘境，埃及去年7月開始嚴厲打擊非法居留的蘇丹人，不但關閉無照的蘇丹學校和商店，也拒絕再發放居留證給新申請的蘇丹人。

聯合國高級官員去年3月表示，這場歷時約一年的衝突，使蘇丹陷入「近代歷史上最嚴重的人道主義惡夢」，數萬人死亡，並在蘇丹境內引發世界上最嚴重的饑荒危機。

據報導，蘇丹難民回家是一筆不小的經濟負擔。從埃及首都開羅出發的蘇丹難民，須先搭乘過夜長途巴士，到達埃及南部城市阿布辛貝（Abu Simbel），通過安全檢查後，繼續搭乘渡輪穿過納瑟湖（Lake Nasser），最後抵達蘇丹城市瓦的哈法（Wadi Halfa）。

google news透過 Google News追蹤中央社

一名預計自開羅返回蘇丹的女畫家受訪表示，她在戰爭期間多次流離失所。現在戰火雖已平息，民兵組織也消失，但遭受嚴重破壞的基礎設施未能修復，水電供應也不穩定。

這名31歲的畫家說：「戰後最艱難的事莫過於，回到家鄉卻發現家園已消失。但我們熱愛我們的國家，我們仍想回到家鄉，也對這些挑戰抱持共同奮鬥的希望。」（編輯：陳妍君）1140501

#埃及
#國際移民組織
#開羅
#聯合國
#金字塔報
#蘇丹政府軍
埃及是蘇丹內戰後最大的蘇丹難民接收國。許多蘇丹難民在開羅市郊群聚，開設蘇丹學校和商店。圖為開羅市郊一間蘇丹難民商店周遭。中央社記者施婉清開羅攝 114年5月1日
埃及是蘇丹內戰後最大的蘇丹難民接收國。許多蘇丹難民在開羅市郊群聚，開設蘇丹學校和商店。圖為開羅市郊一間蘇丹難民商店周遭。中央社記者施婉清開羅攝 114年5月1日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：