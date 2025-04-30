台灣錄像藝術首登芝加哥藝術博覽會 觀眾反應熱烈

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（中央社記者廖漢原紐約29日專電）台灣藝術家作品今年首次登上芝加哥藝術博覽會，策展人葉佳蓉指出，台灣的錄像展出獲得不同年齡層、專家與非專家觀眾、藏家與非藏家，給予好評與肯定。

芝加哥藝術博覽會（EXPO CHICAGO）24至27日在芝加哥海軍碼頭展覽場舉行，為美國主要當代藝術展會之一，今年共有來自36個國家、93個城市、超過170家藝廊與機構參展。

展會同步舉辦策展人會議及館長高峰會，為活動一大特點，吸引超過200位專業人士參加，促進美術館與藝廊間專業對話。

台灣錄像主題館在「特別計畫」（Special Projects）展出，於獨立黑盒子空間輪播6支影片，包括陳亮璇「呼吸」、陳瀅如「在對錯之外，有一座花園，我會在那與妳相遇」、許家維「武士與鹿」、劉玗／吳思嶔「Ladies」、吳其育「薄膜史：無主數據」、張徐展「熱帶複眼」。

觀眾對台灣主題館影片反應熱烈。一名芝加哥居民表示，曾在澳洲看過張徐展的影片就很欣賞，沒想到能再次遇見。來自甘比亞的藝術家認為，台灣藝術家對殖民、剝削、帝國等議題討論非常深刻，他雖不清楚台灣歷史脈絡，但覺得和台灣有共同語言。

策展人葉佳蓉指出，世界運轉有很多無能為力之處，藝術扮演不可或缺的角色，提供情感出口與建立連結。

台灣當代文化實驗場策展人莊偉慈及忠泰美術館總監黃姍姍代表參加國際策展人交流計畫，與來自10國18位國際及全美各地策展人齊聚一堂。今年會議以「蓋教堂」為主題，探討文化機構如何在快速變動時代中，以宏觀視角推動永續發展。

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駐紐約文化中心強調，芝加哥是美國第3大城，芝加哥藝博會是深入美國各地重要藝文機構的跳板。紐文中心和藝博會主辦單位合作主題館計畫，被列為國際策展人交流的重要里程碑，加深策展人間的連結，也拉近芝加哥與世界的距離。

駐芝加哥辦事處長類延峰於展期間邀請各國總領事參與，參展有助增進台灣與美國中西部文化交流。（編輯：陳慧萍）1140430

駐芝加哥辦事處長類延峰（前排右2）在活動期間與藝術家交流。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年4月30日