見自民黨青年局訪團 總統：台日合作讓半導體更蓬勃

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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統賴清德今天接見日本自民黨青年局局長中曾根康隆訪團表示，台日產業互補，進一步合作可創造台日雙贏，像是半導體產業，台灣強項在製造，日本強項在原料、設備與技術，若雙方合作，半導體產業一定可以更加蓬勃發展。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午在總統府接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」，與會成員包括中曾根康隆、眾議員平沼正二郎、參議員神谷政幸。

賴總統說，自民黨青年局成員是日本政壇未來的重要領袖，台灣非常重視和青年局的交流，盼帶來具體成果。

總統指出，台海和平穩定攸關世界的安全與繁榮，雙方可以在促進印太和平穩定方面進行合作交流。日本包括前首相安倍晉三、前首相岸田文雄及現任首相石破茂，在重要國際場合都不斷強調台海和平穩定重要性。台灣非常感謝日本歷任首相對台海和平穩定的重視與支持。

賴總統提到，台灣和日本也能在經濟產業進行合作交流。台日產業互補，進一步合作可創造台日雙贏，像是半導體產業，台灣的強項在製造，日本的強項在原料、設備與技術，如果雙方合作，半導體產業一定可以更加蓬勃發展。

總統認為，除了經濟與國防，台日也可在教育、文化、體育、藝術等領域交流。兩國關係向來深厚，中曾根康隆的祖父、前首相中曾根康弘也曾派駐台灣，居住在高雄左營明德新村。總統說，衷心期盼台日關係在原有深厚基礎更上一層樓。

中曾根康隆致詞說，去年7月，他與時任眾議員鈴木馨祐來台訪問，深感每次到台灣，就好像回到家鄉一樣。

中曾根康隆說，賴總統提及希望台日青年能在國防、經濟、文化、教育及藝術等領域充分合作與交流。他認為，在現今複雜困難的國際局勢下，這些指示有其必要，尤其在美國總統川普的第2任任期，以往大家習以為常的事都不再是必然，世界經濟也產生很大幅度變化。

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中曾根康隆表示，十分贊同加強台日實務和戰略的合作，相信雙方能互蒙其利，期盼雙方交流能朝共同目標前進。台海和平穩定攸關東亞、甚至是世界和平穩定，必須讓世界和各國領袖都有此認知，日本也會盡力宣導。

中曾根康隆提到，在半導體產業方面，由於台積電在熊本設廠，讓整個地區變得非常熱鬧，日本政府也補助約1.25兆日圓。未來，日本政府預計再投入10兆日圓，協助AI等領域的發展。台日兩國在半導體領域各有專精，期盼能發揮加乘效果。（編輯：謝佳珍）1140501

總統賴清德（右）1日接見日本自民黨青年局局長中曾根康隆（左）所率領的訪台團。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年5月1日