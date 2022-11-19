大貓熊團團去世 遺體將解剖考慮做立姿標本

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18歲大貓熊「團團」19日去世，園方表示將做病理解剖了解病因，盡可能保存全部皮毛跟骨骼並考慮做成立姿標本。團團在室內猛啃竹子打發時間。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市動物園18歲大貓熊「團團」今天去世，園方表示將做病理解剖了解病因，盡可能保存全部皮毛跟骨骼並考慮做成立姿標本，追悼紀念活動已在規劃中。

台北市立動物園表示，大貓熊「團團」今天凌晨癲癇再度發作，根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓團團在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦；團團已在下午1時48分心跳停止，下午召開記者會說明。

動物園發言人曹先紹說，團團因癲癇頻繁發作，需要藥物、鎮定劑等，做CT檢查等也需要深度麻醉，但從檢查結果來看，即便團團甦醒也會有極大痛苦，「那就不要再花功夫讓牠醒過來」，這是最符合動物福祉的決定。

獸醫室主任賴燕雪指出，團團的血檢結果顯示紅血球變少、貧血、肝功能指數也因用藥飆升，且採食情況不佳，CT影像也看得出腦病變的病灶有擴大；曹先紹補充，團團血液攜帶氧氣的能力變弱，代表日常生活要獲得養分或氧氣都會越來越痛苦，且團團活動力差、肌肉量被消耗，又因癲癇藥大部分時間都在昏睡，「這就不等於是好好活著」。

曹先紹說，去世的動物依規定都一定會做病理解剖，了解詳細病因，也希望將團團的案例讓其他大貓熊照養團隊參考、提升照養品質。

而團團的遺體，園方盡可能保存全部的皮毛跟骨骼，考慮做成生態立姿標本；也考慮以活體細胞保存方式保存精子、皮膚、肝臟等細胞，雖然比較有挑戰性，但會努力去做，曹先紹坦言，團團生前身體狀況不好，且不是繁殖高峰期，未必會有精子，園方會盡力看能做到哪個程度。

至於追悼紀念活動，曹先紹說已有初步規劃，也會整理團團從小到大的故事讓民眾回顧，希望大家給園方一點時間。

動物組組長王怡敏表示，與陸方都保持密切溝通，陸方對團團病況與動物園處置都很清楚；至於是否會再與陸方接洽新的大貓熊個體，或是幫「圓仔」與「圓寶」配對，王怡敏指出，都有跟陸方溝通，這要回歸大貓熊族群管理，每年都有大貓熊繁殖技術委員會年會，會積極爭取。

曹先紹指出，大貓熊配對係數因為團團過世，數值就會變，因為代表家族少一個個體，而園方跟臥龍合作密切，配對可能性都會持續努力。

媒體提問讓團團離開的決定有無獲得陸方共識，曹先紹表示，有知會對方，陸方也許也需要長時間討論，「但協助討論符合動物福祉的時間，不站在我們這一邊」。

曹先紹說，團團8月發作癲癇，但9到10月都沒有再復發，園方還抱著可能恢復的希望，過程也一直與照養員、各級主管、第一線獸醫師等，不斷評估用藥與其他突發狀況、不斷累積資訊，放手的討論不是一件簡單的事，「可以說1小時到1小時半，也可以說已經開會過3、4次」。（編輯：張銘坤）1111119