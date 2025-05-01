美中關稅戰之際 中國擴大進口澳洲羊肉

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（中央社台北1日電）澳洲廣播公司報導，美中爆發關稅戰之際，中國已允許進口更多澳洲羊肉，以開拓其他市場。10家澳洲綿羊和山羊屠宰場最近首次獲准出口產品到中國。澳洲肉類工業委員會表示，這是多年來澳洲羊肉輸入中國最大規模的擴張。

澳洲廣播公司（ABC）4月28日報導，獲准出口羊肉到中國的屠宰場，必須逐一取得中國政府的許可，協議程序冗長又艱難。

澳洲肉類工業委員會（AMIC）表示，這消息已經醞釀了很長時間，而且是「非常受歡迎的消息」。該會指，中國是一個巨大的市場，其價值和利潤非常可觀。

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報導引述分析稱，關稅造成了一定程度的不確定性，中國也希望分散風險。與中國的新協議也減輕了澳洲農民對美國出口被徵收10%關稅的壓力。此舉能為市場增添重要的競爭，讓羊肉產業得以發展，並將關稅的影響降至最低。

報導表示，中國已經是澳洲成年羊肉的最大買家，占澳洲出口的37%，同時也是澳洲小綿羊肉的第二大買家。（編輯：陳鎧妤）1140501