遭控虐待男嬰致腦損 宜蘭女保母否認犯行

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭1名陳姓合格女保母遭指控涉嫌虐待男嬰，遭檢方依妨害幼童發育罪起訴。宜蘭地院今天首度開庭，家屬痛斥保母卸責，導致男嬰腦損；保母於庭上否認犯行。

陳姓女保母領有合格證照，從業約10年，2022年登記加入公共托嬰中心。她於今年1月受託照顧這名男嬰時，發生男嬰不適緊急送醫；男嬰家屬之後質疑陳姓女保母虐待男嬰，造成男嬰腦部受損，如今還在醫院接受治療。

此案經宜蘭地方檢察署偵辦後，陳姓女保母4月初被依妨害幼童發育罪起訴。

陳姓女保母今天在開庭時，否認以不當方式搖晃或重擊男嬰，導致腦部受傷，並強調男嬰送醫當天，她在照顧時就發現男嬰眼睛微微上吊、呼吸急促及嘴巴微開，隨即以LINE電話聯繫男嬰母親，並陪同男嬰父母將男嬰送往醫院急診。

陳姓女保母辯護律師提出醫院報告佐證，推估受外力的腦傷，可能出現症狀的時間為1至3天內，認為陳姓女保母週末假日未受托，非唯一嫌疑人。

男嬰母親於庭上說，家屬只想要一個真相，陳姓女保母的說法與事實明顯有出入。

男嬰母親的辯護律師表示，根據相關證據影音，可證明男嬰在送托前的健康狀況正常，並質疑陳姓女保母當時有延遲送醫等情形。

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宜蘭縣政府社會處表示，涉案保母現已停托，待司法調查中。為避免憾事再發生，已要求保母若發現嬰幼兒異狀，應先送醫院，再通知家長；合格保母除了每年必須接受18小時在職訓練，未來也會與縣府衛生局幼兒專責醫師合作，協助保母深入了解孩子各項健康狀態。

社會處指出，未來也會成立協力圈，邀請資深或有護理證照保母，帶領新進保母作業，讓彼此相互交流討論並提供協助；目前除有關懷員定期到宅訪視保母外，也會針對家長端訪問、了解托育情況，若有異狀將加強訪視頻率。（編輯：吳素柔）1140501