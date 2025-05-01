家家靈魂樂新專輯 五月天瑪莎當音樂總監

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）歌手家家新專輯以七0年代靈魂樂為底蘊，五月天樂團瑪莎任音樂總監；家家說，大家鼓勵她用最自然方式演唱，沒錄幾次竟然就收工，笑說自己也半信半疑，但很喜歡專輯裡的誠實。

家家睽違6年，將於明天推出全新專輯「你給我的」，日前率先釋出自創曲「月不落」，靈魂樂氛圍讓歌迷直呼「這曲風太適合家家了」、「編曲質感超高級」。

新專輯由五月天樂團的瑪莎擔任音樂總監，並邀請與歌手林憶蓮、方大同長期合作的金曲製作搭檔Derrick、Fergus，為家家量「聲」打造一張以七0年代靈魂樂為底蘊的華語流行專輯。

製作人鼓勵家家以最自然的狀態投入演唱，家家拋開「完美」的束縛，將自己最真實的面貌展露在專輯當中，她說：「我很喜歡這張專輯的誠實，希望大家也會喜歡。」

家家談起錄音過程說：「製作人給我很大的空間，錄音的時候有好幾首歌沒唱幾次，他們竟然就說OK、收工，一直跟工作人員說可以叫計程車回家，我自己也莫名其妙、半信半疑。」

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「你給我的」自2019年開始籌備，這段期間家家歷經世界與個人生活接連不斷的變化，曾一度陷入低潮，形容自己像是「無助的孤兒」，但在沉澱心情、重新梳理感受後，她感謝每一段滋養生命與歌聲的經歷，並終於在2025年正式完成作品。

專輯聯手金曲歌王HUSH、金曲樂團麋先生、創作才子韋禮安、小宇宋念宇，以及黃建為、阿蘭AC、文慧如等實力堅強的音樂創作人，為家家量身打造「家味十足」的定製作品。（編輯：吳素柔）1140501