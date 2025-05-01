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惠光10隻幼犬送寄養家庭 蔡英文探視任宣導大使

2025/5/1 19:05（5/1 19:38 更新）
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惠光導盲犬學校1日表示，由香港導盲犬協會交換生Donut所產下的10隻拉布拉多幼犬展開寄養家庭生涯，這兩天分別搭乘訓練車送至高雄、新竹、桃園、新北10處寄養家庭。（惠光導盲犬學校提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月1日
惠光導盲犬學校1日表示，由香港導盲犬協會交換生Donut所產下的10隻拉布拉多幼犬展開寄養家庭生涯，這兩天分別搭乘訓練車送至高雄、新竹、桃園、新北10處寄養家庭。（惠光導盲犬學校提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）惠光導盲犬學校表示，單胎10隻拉布拉多幼犬今天全送至寄養家庭，將訓練成開路天使。前總統蔡英文日前探視幼犬，擔任國際導盲犬日大使，還笑著對幼犬Choya說，是否24小時都醉倒。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖今天告訴中央社記者，感謝前總統蔡英文日前到校，探望10隻將寄養的6公4母小拉布拉多犬。牠們是自香港導盲犬協會交換生Donut所產下。蔡英文也擔任宣傳大使，推廣友善對待導盲犬。

學校秘書長彭筱涵下午接受中央社記者電訪表示，10隻幼犬於昨日、今天分別搭乘訓練車，送至高雄、新竹、桃園、新北10處寄養家庭，小狗狗的萌樣令人依依不捨。

她說，10隻小拉布拉多，是惠光成立以來，單胎幼犬數最多紀錄。將歷經1年的社會化訓練、與基礎生活習慣養成，以適應人類社會環境，經評估與配對後，才能勝任「開路天使」重任。

彭筱涵表示，目前有7人申請登記等待導盲犬，等幼犬完成訓練後，視障者還需住進學校，與犬隻相互學習。

她表示，除培育導盲犬不容易，社會友善接納度也不足，依身心障礙者權益保障法，導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬及訓練中的犬，得自由出入公共場所；但仍有餐廳保全、咖啡廳等拒絕牠們進入。

為此，蔡英文於4月23日探視上述10隻幼犬，並於昨天國際導盲犬日（每年4月的最後一個星期三）在社群IG貼文，宣導「走在左邊的天使」，不應拒絕導盲犬出入公共場所，遇牽導盲犬的視障朋友，詢問是否需要協助。

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彭筱涵轉述，蔡英文長期關注導盲犬議題，曾是退役導盲犬Bunny、Bella、Maru的收養家庭；探視幼犬時，看見名為Choya（日本梅酒名稱）的幼犬萌樣時，還高興的上前抱起，笑稱笑說「妳是不是24小時都是醉倒的狀態」。

彭筱涵說，Choya是女生，蔡英文直說，第一次聽到拿酒名幫小狗取名。蔡英文也對另一隻男生的Coconut（椰子）印象深刻。這10隻幼犬的名字，是經由學校同事一起命名、投票選出來的。（編輯：張銘坤）1140501

惠光導盲犬學校日前喜迎單胎10隻拉布拉多幼犬，是惠光成立以來單胎幼犬數最多紀錄；10隻小狗已於4月30日及5月1日送往寄養家庭，將歷經1年的社會化訓練與基礎生活習慣養成，以適應人類社會環境。（惠光導盲犬學校提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月1日
惠光導盲犬學校日前喜迎單胎10隻拉布拉多幼犬，是惠光成立以來單胎幼犬數最多紀錄；10隻小狗已於4月30日及5月1日送往寄養家庭，將歷經1年的社會化訓練與基礎生活習慣養成，以適應人類社會環境。（惠光導盲犬學校提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月1日
惠光導盲犬學校於4月30日及5月1日已順利將校內10隻同胎所出的拉布拉多幼犬送往各地寄養家庭，進行社會化訓練。圖前其中一隻名為Coconut的雄性幼犬。（惠光導盲犬學校提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月1日
惠光導盲犬學校於4月30日及5月1日已順利將校內10隻同胎所出的拉布拉多幼犬送往各地寄養家庭，進行社會化訓練。圖前其中一隻名為Coconut的雄性幼犬。（惠光導盲犬學校提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月1日
惠光導盲犬學校6公4母共10隻拉布拉多幼犬已在4月30日及5月1日陸續送往寄養家庭，展開社會化訓練，盼為人類擔任「開路天使」。圖為其中一隻名為Choya的雌性幼犬。（惠光導盲犬學校提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月1日
惠光導盲犬學校6公4母共10隻拉布拉多幼犬已在4月30日及5月1日陸續送往寄養家庭，展開社會化訓練，盼為人類擔任「開路天使」。圖為其中一隻名為Choya的雌性幼犬。（惠光導盲犬學校提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月1日
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