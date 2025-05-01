助王大陸調個資討債遭訴 友人、四海幫堂主交保

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（中央社記者趙敏雅新北1日電）藝人王大陸涉妨害兵役，又因女友被詐，他經四海幫海鷹堂主陳男查個資討債。新北檢偵結起訴，法官今天裁定王大陸友人游男、陳男各以新台幣200萬、100萬元交保，限制出境出海。

新北地檢署今年2月偵辦妨害兵役案件，王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令新台幣15萬元交保。另爆出多起案外案，新北檢先針對其涉嫌找人查個資、違反個資法等部分起訴。

新北地方法院今天傍晚開移審庭訊問在押的游男與陳男，經法官訊問後，認為游男、陳男涉犯個人資料保護法第41條第1項等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞。

但考量2人涉案情節與比例原則，認尚無羈押必要，諭知游男具保200萬元，陳男具保100萬元，均限制出境、出海及限制住居。

游男、陳男晚間一起辦保離開地院，游男戴著口罩，陳男則未遮住臉部，2人不發一語，快步離去。

根據起訴書，王大陸涉花360萬元找陳男安排躲兵役，陳男1月因他案遭逮、失聯。王大陸以為遭詐騙，遂透過游男，找時任台北市警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉姓男子幫忙，查得陳男現居地、電話等個資。

另外，王大陸女友闕姓女子當直播主時，遭潘姓男子詐騙，2人告知游男後，游男請託四海幫海鷹堂主陳男協助，陳男透過他人幫忙，獲得潘男個資與其親友地址、電話等個資。

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檢方指出，王大陸、游男、闕女、四海幫陳男等人所為違反個資法，依法起訴並請求量處適當之刑。另外，檢方認為，劉男身為台北市刑大偵三隊代理隊長，卻利用警察職務機會，任意將民眾個資洩漏給游男、王大陸，偵查中還辯稱是誤傳，依公務員洩密等罪嫌起訴。

王大陸涉妨害兵役案件，檢方偵辦中；王大陸涉透過游男教唆毆人的傷害罪部分，因雙方和解，被毆打的Uber司機撤告，予以不起訴。（編輯：陳清芳）1140501