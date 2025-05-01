對等關稅貿易談判 泰國擬向美國增購天然氣

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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）美國總統川普宣布對等關稅，泰國副總理皮猜今天表示，為了平衡泰美之間的貿易，泰國國家石油有限公司計畫未來5年每年從美國購買的天然氣從100萬噸增加到220萬噸。

川普（Donald Trump）美國時間4月2日宣布對等關稅政策，泰國榜上有名，不過川普又在4月9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，他已授權這項措施暫停實施90天。

泰國將由副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）率隊赴美談判，原先預計4月23日在美國華盛頓與美方會談，但談判遭到美方延後，目前還不確定何時才可以開始談判。

目前泰國和美國簽有合約，從明年開始的15年，每年從美國進口100萬噸的液化天然氣（LNG），共1500萬噸。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，皮猜今天表示，泰國國家石油有限公司（PTT）預計從明年開始的5年，每年向美國購買的天然氣從100萬噸增加到220萬噸。

泰國每年進口約1000萬噸液化天然氣，主要用於發電廠及其他用途，來源多來自中東地區。天然氣佔泰國發電所用燃料的60%。

這項採購計劃是泰國政府為縮減對美貿易順差而擬定的多項措施之一。皮猜表示，泰國在與美國展開貿易談判時，將提出其他相關措施。

皮猜表示，泰國將向美方保證不會操縱匯率來獲取貿易優勢，談判團隊還會提出解決出口產品偽造原產地證明問題的方案，出口至美國的商品必須至少含有40%的在地成分。

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皮猜表示，儘管泰國經濟可能會因關稅影響而短暫出現「亂流」，但不管最後關稅是多少，只要泰國的關稅和其他貿易競爭對手一樣，就不會對泰國造成影響。

皮猜並表示，他已與中國駐泰大使會談，尋找方式避免大量中國商品湧入泰國市場。他指出，泰國願意從中國進口先進技術，並鼓勵在泰國的中國投資者把更多泰國企業納入供應鏈。（編輯：韋樞）1140501