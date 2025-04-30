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Google AI寫作工具語音摘要 新增支援中文等50語言

2025/4/30 11:13（4/30 13:39 更新）
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示意圖。（圖取自pixabay圖庫）
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（中央社記者吳家豪台北30日電）人工智慧（AI）工具變得越來越聰明，科技大廠不斷推出新功能吸引用戶。Google去年把AI驅動的研究和寫作助手NotebookLM帶到全球200多個國家與地區，今天宣布NotebookLM「語音摘要」功能將支援包含中文在內的50多種語言。

Google在官方部落格發文說明，「語音摘要」（Audio Overviews）能把用戶的原始資料轉換為生動有趣、像是Podcast節目的對話，自從去年底推出以來廣受歡迎。現在，因為AI模型Gemini 2.5 Pro原生就支援音訊的特色，更多人能夠透過自己偏好的語言使用「語音摘要」。

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「語音摘要」以使用者帳戶設定的偏好語言產生，這次更新同時在NotebookLM的設定中，加入全新的「輸出語言」選項；使用者可以隨時更改語言，音訊和聊天回應也會隨之調整，能輕鬆根據需求，建立多語言的內容或學習材料。

舉例來說，正在準備亞馬遜雨林相關課程的老師，可以和學生分享各種不同語言的資源，例如葡萄牙文的紀錄片、西班牙文的研究論文及英文的學習報告；學生可以上傳這些資料，以他們偏好的語言產生「語音摘要」，打破語言隔閡，讓資訊更容易被每個人取用。（編輯：潘羿菁）1140430

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