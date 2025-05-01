700件醫糾案刑事鑑定卡關 衛福部試辦解套計畫

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）刑事訴訟法去年修法要求鑑定人須具結、到庭等，但醫療訴訟案中，第三方醫師擔憂被報復、沒空到庭等因素不願參與鑑定，導致約有700件醫糾刑事鑑定卡關，衛福部尋求解套，自今天起試辦「醫療專業意見」。

司法院為強化鑑定程序保障，自民國113年5月15日施行刑事訴訟法部分修正條文，規定鑑定人須具結、具名及到庭以言詞說明，卻造成刑事醫事鑑定難題。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體電訪說明，過去在偵辦醫療糾紛案件相關刑事訴訟過程中，司法單位若需要醫療專業意見，就會請衛福部協助進行刑事醫療鑑定。

有關刑事醫療鑑定程序，劉玉菁說明，會先由專科醫師提供初步鑑定意見，經衛福部醫事審議委員會討論後做出醫事鑑定，把意見給法院或檢察署。如今要求具結、具名及到庭以言詞說明，她坦言醫師考慮到可能會被騷擾，且臨床業務已相當繁雜，難以負荷出庭，參與鑑定意願大幅降低。

劉玉菁表示，為避免委託鑑定機關因將相關卷證資料交至醫審會，難以委託其他鑑定人進行鑑定，影響民眾權益，去年把約700件醫療糾紛案資料還給委託鑑定機關。

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眼看檢察機關偵辦醫療糾紛案件無法送衛生福利部醫事審議委員會鑑定成困境，經衛福部、法務部及台灣高等檢察署積極溝通協調，衛福部自今年5月1日起辦理「醫療專業意見」試辦計畫。

劉玉菁說，即起檢察機關於偵查醫療糾紛案件，有徵詢醫療意見需要時，得函詢衛福部「醫療專業意見」，以作為案件偵查階段參考，相信可解決大部分當前困境。（編輯：陳清芳）1140501