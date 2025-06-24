加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

特派在現場／全球最美軍艦結束世界巡旅 榮返義大利家鄉受歡迎

2025/6/24 08:46（6/24 09:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歷史超過90年的義大利現役最古老軍艦「韋斯普奇號」（ Amerigo Vespucci）完成近2年世界巡迴，日前回到北義海港家鄉拉斯佩齊亞（La Spezia）。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日
歷史超過90年的義大利現役最古老軍艦「韋斯普奇號」（ Amerigo Vespucci）完成近2年世界巡迴，日前回到北義海港家鄉拉斯佩齊亞（La Spezia）。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞24日專電）歷史超過90年的義大利現役最古老軍艦「韋斯普奇號」（Amerigo Vespucci）完成近2年世界巡迴，近日回到其在北義的海港家鄉拉斯佩齊亞（La Spezia），吸引許多遊客爭睹這艘世界最美艦艇。

韋斯普奇號16到22日以拉斯佩齊亞作為巡展最後一站，23日入廠維修，將有長達數月不會再與公眾見面；中央社等外媒記者應邀登艦參觀，見證這艘「義大利海洋大使」的魅力。

拉斯佩齊亞公共工程局長西米諾（Pietro Antonio Cimino）向中央社表示，韋斯普奇號環球航行了近2年後，終於返回拉斯佩齊亞，船艦在2023年7月從北義熱那亞（Genoa）出發，在2025年6月返回熱那亞，行跡遍及五大洲、30個國家。

「韋斯普奇號」船上展示一張地圖，標示此趟2023-2025世界巡旅造訪的國家，其中包括日本、新加坡等亞洲港口。

根據韋斯普奇號官網介紹，船艦全名來自15世紀的義大利知名航海家「阿美利戈·韋斯普奇」（Amerigo Vespucci），當時新大陸美洲（America）就是以他的名字命名。

韋斯普奇號享有世界最美艦艇美譽，許多義大利海軍都以能在船上服役為榮。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日
韋斯普奇號享有世界最美艦艇美譽，許多義大利海軍都以能在船上服役為榮。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日

回顧「韋斯普奇號」美名的傳奇典故，西米諾描述，1962年，當該船在海上航行時遇到一艘美國航空母艦，美軍指揮官通過無線電詢問對方是誰，當「韋斯普奇號」回答後，美軍回應「你是世界上最美的艦艇」，稱號從此流傳。

「韋斯普奇號」1931年在那不勒斯（Naples）附近皇家海軍造船廠製造，是一艘三桅帆船（擁有前桅、主桅、後桅），可完全靠風帆驅動，但也配備了輔助發動機，確保安全航行。

「韋斯普奇號」年資雖已近95歲，但迄今仍是義大利海軍現役訓練帆船。西米諾說，「海軍學員在登船期間，會做各種訓練，包括擦地板、拉船帆、駕駛，學習所有海軍所需的技能。」

韋斯普奇號持久的貢獻，實踐了船上寫著的義文座右銘:「不在於誰起頭，而在於誰能持之以恆」（Non chi comincia ma quel che persevera），這句話出自文藝復興著名科學及藝術家達文西（Leonardo da Vinci），強調一個計劃成敗不在於開始，在於能否堅持。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於船艦是木製的，船帆、繩索每年都需維護，西米諾表示，在22日最後展出後，「韋斯普奇號」會進入拉斯佩齊亞的海軍基地維修，在明年春天做好準備再次啟航。

不少民眾搶在展出最後一刻登艦參觀，一對義大利情侶向中央社表示，他們是拉斯佩齊亞人，從小就常看到或聽到「韋斯普奇號」，但藉著這次巡展，才首次有機會登上艦艇，他們認為「韋斯普奇號」不負世界最美稱號，是「義大利的驕傲」。（編輯：陳承功）1140624

#日本
#新加坡
#義大利
#美軍
韋斯普奇號16到22日以拉斯佩齊亞作為巡展最後一站，23日入廠維修，將有長達數月不會再與公眾見面；圖為該艦晚上打燈的美麗模樣。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日
韋斯普奇號16到22日以拉斯佩齊亞作為巡展最後一站，23日入廠維修，將有長達數月不會再與公眾見面；圖為該艦晚上打燈的美麗模樣。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日
許多義大利民眾搶在巡展最後一站登艦參觀韋斯普奇號，認為這艘船是義大利的驕傲。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日
許多義大利民眾搶在巡展最後一站登艦參觀韋斯普奇號，認為這艘船是義大利的驕傲。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日
義大利拉斯佩齊亞市公共工程局長西米諾向中央社記者描述韋斯普奇號的歷史與典故。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日
義大利拉斯佩齊亞市公共工程局長西米諾向中央社記者描述韋斯普奇號的歷史與典故。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日
延伸閱讀
記者在現場／曾是30位教宗居所 義大利總統府見證輝煌歷史與藝術睽違8年 佛羅倫斯地標「瓦薩里走廊」重新開放
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：