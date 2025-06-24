今年首波熱浪襲美 紐約大都會區恐飆40度高溫

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（中央社紐約23日綜合外電報導）一股可能危及性命的熱浪今天席捲美國最東側的那1/3地區，影響近1.6億人，紐約大都會地區氣溫預計將攀升至攝氏40度。

法新社報導，美國今年首波熱浪於週末期間來襲，並在今明兩天達到高峰，華盛頓、巴爾的摩、費城及紐約市酷熱難耐。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）警告說，「這種極端高溫不僅會讓紐約人感到不適和令人窒息」，並補充表示在這座人口800萬的城市，每年都會有500人因高溫喪命。

隨著灼熱高溫籠罩全市，當局呼籲年長者、健康狀況不佳者以及沒有空調的民眾多補充水分，並到圖書館和休閒設施等指定的避暑中心尋求幫助。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，美國東北部地區多處創下高溫紀錄，包括有「曼哈頓之肺」美譽的中央公園（Central Park），曼哈頓今天氣溫高達攝氏約35.6度，打破1888年來的紀錄。

美國國家氣象局說，在美國最東側的1/3地區，大多數地方都發布了極端高溫預警和高溫警報，至少29個州有近1.6億人受到影響。

氣象學家形容這種加劇的氣候型態是一種熱穹現象，即高壓系統會困住空氣，導致氣溫持續攀升。

在華盛頓，今天的體感溫度預計將飆升至攝氏約43.3度，市府呼籲民眾前往降溫中心避暑。

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科學家表示，極端熱浪是全球暖化的明顯跡象，未來預計將更加頻繁、持久且猛烈。

在人為造成的氣候變遷推波助瀾下，2024年已成全球有紀錄以來最熱的1年，而2025年預計將名列前3。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140624