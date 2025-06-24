北義拉斯佩齊亞居軍事貿易樞紐 古今兵家必爭之地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞24日專電）全球最美艦艇「韋斯普奇號」回到義大利家鄉拉斯佩齊亞，這個港市除了是旅遊勝地，更是海軍基地及潛艦軍武生產重鎮，因戰略位置關鍵，二戰時曾被炸成斷垣殘壁，當時的避難隧道如今成為紀念歷史與祈求和平的象徵。

拉斯佩齊亞（La Spezia）位在北義知名景點五漁村（Cinque Terre）附近，為僅次於熱那亞（Genoa）的義大利第2大貿易港，每年進出多達150萬個貨櫃。

市長佩拉奇尼（Pierluigi Peracchini）向中央社表示，拉斯佩齊亞不僅以遊艇製造聞名，世界頂級品牌都在當地設廠，更是國防產業重鎮，生產先進的戰車、大砲、潛艦、歐洲多用途巡防艦（FREMM）、掃雷艦等。

在拉斯佩齊亞的重要軍火公司包括歐洲導彈集團（MBDA）、義大利Intermarine、芬坎蒂尼（Fincantieri）等知名軍艦製造商。

佩拉奇尼表示，從經濟和戰略角度來看，拉斯佩齊亞都是義大利最重要城市之一，因為擁有海軍基地、商業港口、國防工業、旅遊業，「我們甚至擁有海岸防衛隊的軍用直升機站，這是個獨特的系統，通常只有首都城市才擁有這一切。」

北義拉斯佩齊亞因戰略位置關鍵，二戰時曾被鎖定轟炸成斷垣殘壁，當時的避難隧道如今成為紀念歷史與祈求和平的象徵。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日

兵家必爭之地 二戰遭轟炸

拉斯佩齊亞因戰略位置成為兵家必爭之地，在1943年二次大戰期間，曾先後遭到英軍與美軍毀滅式轟炸。

1943年4月，英軍投下1000多噸炸彈，摧毀了整個歷史中心、市政廳、大教堂，當時一個防空隧道現在成為重要展覽景點，裡面以投影展示建築遭夷為平地的照片，並用聲光模擬躲在防空洞的情景，讓觀眾體驗戰爭受難者的無助與恐懼。

在模擬情境中，觀眾處在黑暗隧道中，聽到警報大作，飛機呼嘯靠近，及孩童驚慌害怕的聲音。但在防空洞入口處，卻裝飾了一個大大的孩童眼睛，閃耀著喜悅的光芒。

佩拉奇尼說，「我想傳遞的訊息是希望，人類製造災難、殺戮和邪惡，但如果我們用孩子純真的眼睛去審視世界，就能期盼和平。」他強調拉斯佩齊亞雖是武器製造重鎮，「我們顯然只希望用以防禦，而不希望有戰爭。」

防空洞告示牌上紀錄，1943年6月，87架美軍轟炸機在拉斯佩齊亞投下300噸炸藥。

在防空洞內導覽的歷史學家達內塞（Stefano Danese）向中央社表示，拉斯佩齊亞受到如此嚴重的攻擊，另一原因是該市具有「軍事補給樞紐」的戰略位置，炸毀此處的橋樑鐵路，就能切斷關鍵的運輸連結。

拉斯佩齊亞防空隧道以老照片和聲光模擬，紀念1943年遭到毀滅性轟炸的悲傷歷史。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日

曾是「一帶一路」話題 近3年中國移民投資熱

拉斯佩齊亞港的軍事商業樞紐位置也使它成為中國「一帶一路」倡議的熱門地點。義大利2019年與中國簽署一帶一路，雖在2024年底退出，但近年中國積極在義大利各港口城市，藉著投資移民擴增影響力，仍是義大利輿論經常討論的話題。

義大利國家報（La Nazione）19日報導，從2015到2024年，拉斯佩齊亞的中國移民人口增加了38.9%，尤其出現大量華人創業家，成為當地一個重要的存在。

透過 Google News 追蹤中央社

佩拉奇尼表示，目前全市9.4萬居民當中，約有2萬外國移民，移民最大宗來自多明尼加、孟加拉、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞，近3年則增加許多中國移民。

不僅中國移民投資增加，中國官方對拉斯佩齊亞也十分重視，中國城市珠海自2019年起，與拉斯佩齊亞港簽訂姐妹市。不過目前拉斯佩齊亞的兩個港口皆非由中資掌控。（編輯：韋樞）1140624

義大利拉斯佩齊亞市長佩拉奇尼介紹當地的歷史與經濟結構。中央社記者黃雅詩拉斯佩齊亞攝 114年6月24日