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多雲到晴高溫炎熱 午後留意局部雷陣雨

2025/6/24 07:53
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（中央社台北24日電）中央氣象署今天表示，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；持續炎熱，大台北等地有局部攝氏36度以上高溫。

氣象署指出，今年第2號颱風「聖帕」距離台灣約2000公里，朝日本東南方海面移動，即將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣沒有影響。

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氣象署表示，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴；天氣持續炎熱，各地高溫約32至35度，大台北、彰化、南高屏及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至27度。

離島氣溫，澎湖27至32度、金門27至33度、馬祖27至31度。（編輯：李淑華）1140624

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