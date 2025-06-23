各地高溫炎熱上看36度 午後留意局部雷陣雨

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（中央社台北23日電）中央氣象署今天表示，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。位於硫磺島海面的熱帶性低氣壓，未來恐成輕颱，但對台灣沒有直接影響。

氣象署指出，今天台灣各地及澎、金、馬大多為多雲到晴，風向是偏南到西南風。

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氣象署說，天氣持續炎熱，各地高溫約攝氏32至36度，大台北、彰化、雲林、南高屏及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至27度；離島氣溫：澎湖27至32度、金門27至33度、馬祖27至31度。

此外，氣象署表示，位於硫磺島東南東方海面的熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，朝西北方向移動，對台灣天氣沒有直接影響。（編輯：李淑華）1140623