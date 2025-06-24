多倫多同志大遊行 台灣隊花車DJ表演為台發聲

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（中央社記者胡玉立多倫多23日專電）加拿大規模最大的同志活動「多倫多同志大遊行」（Pride Parade Toronto）訂29日舉行；多倫多非營利團體「寬容自信台灣協會」（Taiwan With Pride Association）今年將第3度組隊參加遊行，為台灣發聲。

Taiwan With Pride由一群關注性別與社會議題的多倫多台灣人自發組成，2024年在台灣與加拿大分別正式登記非營利組織，成為跨國性社群倡議平台。這個組織正在積極招募志工與遊行團隊成員，希望今年參加多倫多同志大遊行的台灣隊伍能再次突破百名成員，透過集體行動傳遞多元共融價值。

協會副會長陳聖樺22日向中央社表示，Taiwan With Pride今年參與遊行形式進一步升級，將首次租用花車並設置大型彩虹氣球裝飾與現場DJ表演，屆時將一邊行進一邊播放包括蔡依林、王心凌等台灣流行音樂知名歌手在內的多首選曲，營造充滿活力和文化辨識度的移動展演空間，吸引更多觀眾關注。

多倫多同志驕傲月歷年活動都十分盛大，但今年整個北美地區的同志月活動受到美國川普政府反對「多元、平等及包容」（DEI）政策影響，包括Google、Nissan、HomeDepot、Clorox等多家昔日主要贊助商都撤銷贊助，各地相關活動經費相當拮据。在多倫多主辦方咬牙堅持舉辦之際，多倫多市政府已決定「增資」協助活動順利舉行。

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今年多倫多同志大遊行預計有逾200隊參與，可望吸引數十萬人共襄盛舉。陳聖樺表示，今年很可惜受到政治大環境影響，導致部分大型廠商退出；但儘管有反對聲音，這項活動仍受到許多人支持，大家都希望可以創造一個所有人都自在參與、支持LGPTQ社群的友善環境。

陳聖樺並強調，今年支持Taiwan With Pride組隊參加多倫多同志大遊行的贊助廠商有9家，比過去2年都多，報名參加志工的情況也很踴躍。Taiwan With Pride感謝多位熱心企業與個人贊助者支持，讓今年的升級計畫順利進行，也希望未來能爭取到更多穩定資源與社群參與，讓台灣隊伍每年持續參加遊行，並延伸觸角至其他海外城市的性別平權活動。（編輯：韋樞）1140624