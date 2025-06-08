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世界驕傲節遊行華府登場 美民眾穿台灣字樣T恤現身

2025/6/8 11:57（6/8 12:06 更新）
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「世界驕傲節」遊行7日在美國首都華府登場。一名美國民眾身穿印有TAIWAN字樣的T恤現身，力挺同志權益。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年6月8日
「世界驕傲節」遊行7日在美國首都華府登場。一名美國民眾身穿印有TAIWAN字樣的T恤現身，力挺同志權益。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年6月8日
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）「世界驕傲節」遊行今天在美國首都華府登場，吸引大批民眾齊聚街頭，與多個參與遊行隊伍共襄盛舉，聲援LGBTQ社群、力抗川普政府的反DEI政策；還有民眾身穿印有TAIWAN字樣的T恤現身，力挺同志權益。

世界驕傲節（WorldPride）遊行今年來到華府舉行，遊行路線行經的人行道擠滿人潮，與遊行隊伍一同歡呼、揮手，歡慶「同志驕傲月」。遊行現場周邊不少餐廳、住家也都掛上彩虹旗。

遊行亮點包括由多人手抬進場、長度超過3公尺的巨型彩虹旗，以及各樣色彩繽紛的造型車輛。遊行隊伍中，有人穿著印有「我們引以為傲」（We Stand Proud）字樣的白色上衣登場，有人揮舞大型彩虹旗，還有民間團體以樂隊形式參與盛會。

這場遊行是為期3週的「世界驕傲節」活動重頭戲之一。華盛頓郵報（The Washington Post）報導，主辦單位坦言，原本估計系列活動將吸引超過300萬人參與，不過，美國總統川普（Donald Trump）政府針對跨性別權益和多元、公平及包容（DEI）政策的打壓，讓許多LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群對自身安全更加憂慮。

儘管如此，報導指出，估計今天的遊行仍將吸引多達70萬人參與。以往華府特區每年的同志遊行約有30萬至40萬人參與。

在場觀看遊行的美國民眾Jesus接受中央社記者訪問表示，「在這座城市裡慶祝我們是誰，以及我們的不同之處，總是很美好的時光」。川普政府在DEI方面的很多做法「傷害了我們」。

身為同志的Jesus說，他現身這場遊行是為了表明，「無論他們（政府）做了什麼，我們都不會退縮、不會消失。我們會一直在這裡抗議、抵抗」。

身穿印有TAIWAN字樣T恤的美國人克勞福（Jason Crawford）受訪表示，他曾到台灣參加2019年同志遊行，那年剛好是台灣同婚合法化第一年，「那裡很多人、氣氛很歡樂，很期待明年1月再去台灣」。

也是同志的克勞福直言，「我們的權利一直受到威脅，目前的情況比以往更嚴重」。因此，他認為，「在這裡現身…為我們的社群挺身而出，這非常重要」。

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另一名民眾Ruhi表示，這場遊行的重要性在於展現「愛依然存在，愛會戰勝一切」。她強調，「這屆政府無法讓我們低頭」。

世界驕傲節是一場全球輪流舉辦的盛會，目的在於推動全球LGBTQ平權。今年活動於5月17日至6月8日在華府舉行。（編輯：陳妍君）1140608

#川普
#華盛頓郵報
「世界驕傲節」遊行7日在美國首都華府登場，亮點包括長度超過3公尺的巨型彩虹旗由多人手抬進場。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年6月8日
「世界驕傲節」遊行7日在美國首都華府登場，亮點包括長度超過3公尺的巨型彩虹旗由多人手抬進場。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年6月8日
「世界驕傲節」遊行7日在美國首都華府登場，其中一支遊行隊伍成員穿著印有「我們引以為傲」（We Stand Proud）字樣的白色上衣登場。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年6月8日
「世界驕傲節」遊行7日在美國首都華府登場，其中一支遊行隊伍成員穿著印有「我們引以為傲」（We Stand Proud）字樣的白色上衣登場。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年6月8日
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