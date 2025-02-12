護理出走釀急診塞爆？衛福部指近3個月人力增加

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）農曆春節期間流感、諾羅病毒等致急診塞爆一路燒到年後，外界質疑護理師離職導致病床開不出來。衛福部今天說，近3個月醫學中心護理人力持續增加，會再與醫院協調病床調度。

根據衛生福利部統計，春節期間平均每天急診就診3.7萬人次，高於去年同期的2.7萬人，以1月30日初二4.5萬人次最多，春節後雖然逐漸下降，最近一週每天急診就診仍達2.5萬人次，相當於過往非春節期間的假日就醫狀態。

針對急診壅塞情形，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳近日在臉書發文指出，沒有護理人力可以顧病人就是無床可用，113年底及114年初已有逾700人離職，認為低薪、超時過勞、加班費不給、護病比過多、高風險、高壓力、跨科調動支援等狀況沒有改善，政府卻沒有作為。

衛福部醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體電訪時重申，就監測數據來看，全台就診總量有在下降，目前仍有部分醫學中心急診等待住院人數破百，將透過地方衛生局、轉診網絡聯繫，確認病床調度機制是否需要調整；全台劃分為14個轉診網絡已經行之有年，當單一醫院需要調度就會啟動。

至於護理師人力部分，衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，國內護理人力流動其實是常態，人力的進或出、增或減，每個月都有異動，而衛福部觀察10幾年下來，發現主要有兩大季節性，一是畢業季、新進護理人力挹注的常態性增加，約落在每年9月到11月；常態性減少出現在每年12月跟3月，農曆春節前後，有可能是歲末年終拿了年終、職涯異動。

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蔡淑鳳表示，急診最大宗為醫學中心，然而綜觀近3個月統計，去年12月護理人力增加3676人、今年1月3667人、2月迄今也有3928人，與同期相比，有急診的醫學中心跟區域醫院護理人力都是增加的，只有地區醫院有減少。

她認為，目前急診的壅塞，最大原因還是流感跟諾羅病毒等傳染病因素，導致就診量，且人力增加情況下，醫院若不開病床等於沒有收入，「邏輯上不太可能發生」，應該是跟病床的調度比較有關。（編輯：李亨山）1140212