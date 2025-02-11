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腹瀉單週30萬人次就醫10年新高 群聚禍首諾羅最多
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腹瀉單週30萬人次就醫10年新高 群聚禍首諾羅最多

2025/2/11 17:32（2/11 18:50 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者曾以寧台北11日電）衛福部疾管署今天表示，2月2日至8日腹瀉門急診就診破30.2萬人次，為近10年同期最高；近4週共接獲398起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，檢出病原以諾羅病毒占98.6%為多。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報表示，2月2日至8日腹瀉門急診就診共30萬2644人次；另外，全國近4週共接獲398起腹瀉群聚通報案件，為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計215起，以檢出諾羅病毒

諾羅病毒小百科

  • 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒
  • 症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒
  • 感染途徑：
    -食入被病毒污染的食物或水
    -接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染
    -與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫
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占98.6%為多。

疾管署發言人曾淑慧說明，腹瀉就診人次為近10年同期新高，但沒有大型群聚事件，流行病毒型別也沒有改變，因此預期下週就診人次就會出現反轉，疫情也會逐漸趨緩。

疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約10至50小時，患者可能因食用受污染的食物或飲水、與病人接觸（如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面）而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。

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疾管署提醒，腸胃炎

病毒性腸胃炎小百科

病毒性腸胃炎指胃、小腸或大腸的發炎，會導致病患嘔吐或腹瀉。

  • 致病原
    包括諾羅病毒、輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒及星狀病毒，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。
  • 好發群族
    輪狀病毒、腺病毒、沙波病毒及星狀病毒好發於5歲以下的兒童，輪狀病毒更是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因；諾羅病毒則是任何年齡層皆可能受到感染。
  • 好發季節
    諾羅病毒、輪狀病毒及星狀病毒在較冷的月份發生（如：11月至隔年3月），腺病毒則一整年內都會發生。
  • 傳染途徑
    主要是透過糞口途徑傳播，如：食用受病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接觸（例如：與病人分享食物、飲水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或病人曾接觸的物體表面）或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫等。
  • 食物如何被病毒污染？
    食物可經由帶有病毒性腸胃炎的食物準備者或處理者所污染。
    貝類可能被污水污染，如果生食或食用未煮熟受污染的貝類（如牡蠣或蛤蜊等），會導致腹瀉。
    飲用水如被污水污染，也會散播這些病毒。
  • 易發生流行或群聚的地方
    諾羅病毒的爆發流行好發於學校、醫院、軍營、收容及安養機構等人口密集機構，也常發生在餐廳、大型遊輪、宿舍和露營地等地方。
  • 預防方式
    使用肥皂或洗手乳勤洗手，尤其飯前、便後及烹調食物前。
    應避免生食生飲，與他人共食應使用公筷母匙。
    消毒被污染物體的表面、清洗被污染的衣物及床單、小心處理病患的糞便及嘔吐物，並避免食用可能被污染的食物或飲水。
  • 感染期間注意事項
    應注意補充水分與營養，必要時補充電解質。
    可透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動。
    注意營養的攝取，以幫助腸胃道細胞的修復。
    須特別注意個人衛生，經常且正確地洗手，並避免接觸傳染給親友。

資料來源：衛福部疾管署

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主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產），以預防腸胃炎傳播。（編輯：管中維）1140211

#諾羅病毒
衛生福利部疾病管制署表示，2至8日腹瀉門急診就診破30.2萬人次，為近10年同期最高；疾管署發言人曾淑慧（圖）指出，預期下週就診人次就會出現反轉，疫情也會逐漸趨緩。中央社記者曾以寧攝 114年2月11日
衛生福利部疾病管制署表示，2至8日腹瀉門急診就診破30.2萬人次，為近10年同期最高；疾管署發言人曾淑慧（圖）指出，預期下週就診人次就會出現反轉，疫情也會逐漸趨緩。中央社記者曾以寧攝 114年2月11日
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