急診壅塞 卓榮泰召集衛福部報告整備情形

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北24日電）近日醫學中心急診壅塞，行政院長卓榮泰今天上午邀請衛福部報告整備情形時表示，請衛福部對外說明政府因應措施，對於已緩解的醫院經驗與處置方案，也請衛福部協助各醫院參考推行。

台灣急診醫學會表示，今年急診壅塞前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，呼籲釐清根本原因，除了短期應變措施，還須建立急診緊急應變機制等4大改革措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

行政院發言人李慧芝今天透過新聞稿表示，卓榮泰上午已請衛福部針對相關整備情形進行報告，並感謝在春節連假期間守護民眾健康的醫護人員，尤其今年流感季的腹瀉及重症等併發症狀就診人數及確診病例，是過去9年間的數倍之多，特別感謝第一線醫護人員辛勞。

李慧芝指出，衛福部於會中表示，持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制。此外，近日有部分醫療院所進行院內調度，舒緩急診壅塞，卓榮泰已請衛福部對外說明政府因應及整備情形，對於已緩解急診壅塞情形的醫院經驗與處置方案，也請衛福部協助各醫院參考推行，以有效解決目前狀況。（編輯：蘇志宗）1140224