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急診壅塞 邱泰源籲醫院靈活調住床比例

2025/2/23 18:51
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（中央社記者陳婕翎台北23日電）急診壅塞造成醫護人員工作負荷過重，衛生福利部強調落實病人分流，部長邱泰源今天喊話醫院靈活調整住床比例與增加急診醫護人力，明天將與台灣急診醫學會舉行會議討論。

台灣急診醫學會昨天晚間緊急發文警示，今年急診壅塞已達前所未有嚴重，急診壅塞問題並非僅限於急診端，是整體醫療體系的問題，根本解決方案應從病房管理、健保給付調整、護理人力配置等方面入手，建議設立急診緊急應變機制，確保未來突發狀況能夠迅速啟動相應措施。

邱泰源今天出席第3屆「年度好醫生」活動，會前接受媒體聯訪，被問到急診壅塞解方最新規劃。他說，已召集各縣市衛生局、各大醫學中心及醫師公會開會，持續與急診醫學會及各醫院急診部主任保持密切討論，制定短期、中期和長期計畫，解決急診壅塞問題。

邱泰源說，面對急診壅塞非常時期，呼籲各醫院調整住床比例，讓急診有更多住床空間，同時增加急診醫護人力，減輕急診醫護人員的負擔。雖然知道對各醫院的院長來說並不容易，但仍希望院方能靈活調配。健保署將研議更合理給付，穩定急診人力。

衛福部醫事司長劉越萍接受媒體電訪表示，因應急診壅塞，陸續已於8日及13日舉行會議，由各縣市政府衛生局強化急診壅塞醫院病床調度機制，各醫學中心強化院內病床調度，協助病患下轉，基層醫療診所協助落實分級醫療，預計明天將再次舉行急診壅塞討論會議。

劉越萍說，明天會議將邀集相關單位，以瞭解前次開會決議策略落實程度，並同時持續加強醫院區域聯防機制。除了落實醫療職場醫護人力留任措施，持續監測護理人力狀況，今年與地方衛生局開始同步建立醫院護理人力與病床調整自主通報，同步協力醫院應變。

台灣急診醫學會秘書長李智晃表示，明天會議希望聚焦解決「急診住院待床」問題，透過公部門運用公權力，提升醫院配合度，如調整急診、門診與住院比例，目前醫院這方面調整空間有限，因改變住院與門診分配，可能影響門診病人權益，甚至影響醫院的醫務收入。

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李智晃說，過去醫院在應對急診壅塞時，通常自行檢討應變機制，但缺乏強制性措施，即便未做出改善也不會受到處罰。建議政府提出更完善的應變機制，如獎勵方案彌補醫院因調整收治比例而產生的收入損失，或提供其他誘因，提供合理的補償，讓醫院更願意配合政策。

針對「調整放寬護病比」引起質疑，外界憂護理師人力缺乏，強制住院開床，恐造成照護品質下降、風險增加。李智晃說，這僅屬暫時性措施，非永久改變現行護病比標準，醫學會建議在緊急應變時可適度放寬，以利資源調度，同時應搭配相對應補償機制，確保醫療品質不受影響。（編輯：管中維）1140223

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