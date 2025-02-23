加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列延後釋放620囚 哈瑪斯痛批違反停火協議
首頁 / 生活

急診壅塞「已達前所未有嚴重」 醫學會籲採取4措施

2025/2/23 10:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北23日電）台灣急診醫學會警示，今年急診壅塞已達前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，呼籲釐清根本原因，除了短期應變措施，還須建立急診緊急應變機制等4大改革措施。

根據衛生福利部急診即時訊息顯示，截至今天上午9時30分，林口長庚醫院等待住院人數達127人，台大醫院則有83人，高雄長庚醫院70人、永康奇美醫院63人，中國附醫與成大醫院等待住院人數皆為58人，土城醫院53人、部立雙和醫院52人、義大醫院50人。

台灣急診醫學會昨天晚間緊急提醒，面對前所未有嚴重壅塞，一旦醫護人員再出走，進一步削弱醫療體系的承受能力，對病人安全與醫療品質造成嚴重影響，呼籲政府機關正視急診壅塞的現況與原因。台灣急診壅塞本質為急診住院待床壅塞，急診出口阻塞，急重症病人被迫滯留急診。

台灣急診醫學會提醒，台灣急診壅塞根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成入口擁擠。近期多數醫院因各種原因關閉病房，壅塞更加嚴重，包含護理人力不足、醫院在急診與門診預約住院床位分配失衡，未能有效分配調度資源，造成急診壅塞。

台灣急診醫學會呼籲，政府應有「短期應變措施」，如提高急診住院配床比例，醫院應在急診壅塞時，強制開放病房，各病房彈性接收病患，紓解壅塞。再者是強化加護病房（ICU）資源調控，增加壅塞時所需急診醫護人力，維護醫療照護品質，避免人員過勞，並強化分級醫療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對「長期改革方案」，台灣急診醫學會建議，建立急診緊急應變機制，編列公務預備金，於緊急狀態時，支應應變措施的經費來源；調整健保支付政策，鼓勵醫院在急診壅塞時，收治急診病人。

再者是推動急診住院替代選項，台灣急診醫學會解釋，希望政府推廣急診在宅急症照護、OPAT醫療模式，減少急診住院待床，降低急診壅塞風險；設立監測機制，監測可利用病床數，關床數以及急診住院配床比例，掌握各醫院住院實際可用床位數據，作為政策調整依據。（編輯：張雅淨）1140223

#台灣急診醫學會
#林口
#長庚醫院
#高雄
#永康奇美醫院
#流感
#衛生福利部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

47
更多編輯台推薦新聞：