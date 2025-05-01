陶喆新歌月亮小孩致敬1980年代 揭異己中求生困境

（中央社記者陳怡璇台北1日電）金曲歌王陶喆睽違12年專輯「STUPID POP SONGS」，新歌「 Moonchild」MV上線，呈現小男孩在異己中生存的困境；陶喆說是致敬1980年代的青春、讓過去音色復甦。

陶喆睽違12年推出第8張錄音室專輯「STUPID POP SONGS」，共15首曲目已在全球各大數位音樂平台正式上線。

新歌「Moonchild」MV在官方頻道上架，由製作創意總監亞歷三小和導演莊水共同領軍的年輕團隊，挑戰以全動畫的形式，讓Moonchild 月亮小孩恣意穿梭在月球和宇宙星際間冒險。

故事描述一位因飛船意外迫降，而獨自生活在月球好一陣子的小男孩駕駛員，自製了一個訊號接收器，嘗試瞄準天上的星星想要尋找適合居住的星球，每一次的訊號發射傳回月球上的電視，小男孩就會掉入一個陌生的異世界。

小男孩掉進訪談節目、舞蹈Party節目和拳擊擂台節目，這些異世界上的生物不僅長相和小男孩不同，也說著男孩聽不懂的語言，男孩面對不友善的嘲笑、無法融入的尷尬甚至是拳擊手毫不留情的攻擊，讓他終於墜入時空錯亂的宇宙漩渦，失去訊號的發射器和散落漂浮的物件。

隨著音樂高潮迭起，MV結尾電視上顯示的地球畫面，也暗示著小男孩即將展開下一段旅程。

陶喆十分喜歡成品，故事裡男孩在異己中求生存的困境，帶出了「另類存在」的寓意，也象徵無論在哪個星球，生命最終都渴望有所歸屬、獲得認可和滿懷的接納。陶喆更這麼形容：「也許我們每個人心裡都住著一個月亮小孩，是星際間『另類存在』的生命體，但也渴望在宇宙中有所歸屬、獲得認可和接納。」

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陶喆分享「Moonchild」創作靈感：「我在1980年代青春成長，那是一個流行文化滲透一切的時代——從音樂、時尚，到設計、視覺藝術與廣告。它不僅僅影響了我，更深深塑造了我。即使多年之後，那個時代的精神仍在我創作中回響。」

陶喆直言「Moonchild」正是向那個世界致敬的一首作品，融合了新浪潮、迷幻與多元聲響的萬花筒，製作上讓過去的音色重新復甦，例如宏亮的混響鼓聲、奔放高亢的薩克斯風獨奏，以及閃爍著類比光澤的合成器，如今在現代音樂中已不常聽見，而在這首歌裡，它們再度全彩登場。（編輯：李亨山）1140501