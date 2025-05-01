台日工藝設計展品世博亮相 融合彰化與兵庫創造力

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）由台灣設計研究院（TDRI）策劃，與日本神戶時尚協會合作策劃的展覽「HYOGO × TDRI工藝與設計的融合—點亮生活的兵庫與台灣彰化共創計畫」日前在大阪世博亮相，受到關注。

台灣設計研究院發布新聞稿，此次合作是由TDRI發起的跨國產業共創計畫，自2024年起攜手台灣設計師，深入日本兵庫（HYOGO）的工藝產地，與丹波燒、淡路瓦、神戶皮革、豐岡包袋等產業跨界交流，期待共創新價值。

同時，透過設計思維介入工藝現場，與職人激盪出兼具地方文化與當代生活的創新作品，展現台灣設計在跨文化交流與產業轉化中的深厚實力。

TDRI指出，擴大台灣設計影響面向、跨界設計參與，計畫更串聯台灣設計學界與製造重鎮－彰化合作，以實驗精神融合彰化在地素材與兵庫工藝。

例如，使用蘭花培植網製作包袋、結合蘭花與陶藝的生態花器、將回收寶特瓶再製成環保產品等，呈現台灣對永續與生活創意的深度實踐。

展覽以「藍海」「白光」「綠息」3大主題貫穿，反映出彰化與兵庫同為港口城市、製造重鎮，且與自然、農業密切共生的背景，展出6組設計團隊8件作品。

展品涵蓋「淡路瓦×台灣設計新解構」，是由台灣工業設計師周育潤攜手國立台灣師範大學學生團隊，以創新方式重新詮釋傳統瓦片的家庭記憶與功能性，透過香座、鑰匙掛架與雨傘架等設計，融合傳統材料與現代生活情境，讓瓦不再只是建材，更是生活風格的一部分。

「丹波燒×台灣綠意設計」是花藝品牌 CNFlower創辦人凌宗湧與晴花鹿苑的王音筑，結合台灣蘭花文化與丹波陶藝，打造兼具美感與植物友善功能的模組花器與植生陶板，將山野景致轉化為居家綠境。

「神戶皮革×台灣循環時尚」是選物品牌「未來式」創辦人汪麗琴設計神戶皮革與彰化回收材質結合的純白帽款，將設計導向環保時尚，落實機能與美學並存的永續精神。

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「豐岡包×台灣設計×菲律賓工藝」是工藝創作者李雅靖與儒家LU+品牌創辦人盧津姬，透過台日菲三方合作，結合香蕉絲、園藝網材與高品質皮革技術，創造具文化連結與使用機能的現代提包。

這項展覽名為「HYOGO國」，於4月26日至30日舉辦，成功地展現了台日設計交流的深化。（編輯：韋樞）1140501

台日合作的「HYOGO × TDRI工藝與設計的融合—點亮生活的兵庫與台灣彰化共創計畫」展日前在大阪世博亮相。圖為結合台灣蘭花文化與丹波陶藝，打造兼具美感與植物友善功能的模組花器與植生陶板。（台灣設計研究院提供）中央社記者楊明珠東京傳真 114年5月1日