美參院提案欲阻止川普關稅 投票闖關失敗

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天否決兩黨阻止總統川普關稅的最新提案；聯邦政府數小時前報告，在川普關稅政策造成混亂之際，美國經濟3年來首見萎縮。

路透社報導，參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）隨後迅速採取行動，請副總統范斯（JD Vance）前往國會打破僵局並擱置這項決議。

這項措施旨在終止川普宣布的國家緊急狀態，國家緊急狀態是川普對美國貿易夥伴徵收10%全球關稅、並對歐洲聯盟（EU）在內的57個貿易夥伴徵收更高對等關稅的基礎。

這項決議以49票贊成對49票反對未獲通過，有3位共和黨人跨越黨派界線支持這項決議。數週前，4位參議院共和黨人與民主黨人一起通過類似法案，終止對加拿大徵收的新關稅。

參議院目前共和黨擁有53席比47席的多數優勢。

今天在兩名潛在支持者缺席下，很明顯此案可能在稍後獲得通過，圖恩採取戲劇性舉動，要求進行第2次投票，透過擱置重新審議來否決這項決議，最終以50比49票通過，其中范斯投下了決定性的一票。

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在此數小時前，美國商務部報告指出，由於企業競相避免關稅導致成本上升，大量進口商品，2025年頭3個月美國經濟換算為年率萎縮0.3%。

這是美國經濟2022年第一季以來首次下降，也是川普關稅對經濟產生影響的第一個實際證據。先前數週，美國股市和債市動盪不安，經濟學家警告，關稅將導致消費者價格上漲，並可能引發經濟衰退。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140501