川普老神在在 稱與印韓日已有「可能的」貿易協議

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）試圖把關稅政策轉化為貿易協議之際，今天表示與印度、韓國、日本已有「可能的」貿易協議。

路透社報導，川普接受有線電視NewsNation訪問時，被問及何時宣布與前述3個國家之間的協議，他回答，「我們與他們已有可能的協議」。

川普表示不急著談妥協議，因為美國正因為他祭出的關稅措施而受益。

他說：「我不比你們著急。我們現在處於有利地位。他們需要我們，而我們不需要他們。」

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「日本經濟新聞」報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天已經飛抵美國首都華盛頓近郊的機場，準備與美國政府進行第2輪關稅談判。

他表示，美東時間5月1日下午（東京時間2日）將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員協商。赤澤向媒體表示：「希望能朝著雙贏的協議邁進，儘可能推動進展。」（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140501