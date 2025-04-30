加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應1/158
首頁 / 國際

日美交涉關稅第2輪談判 經濟再生大臣赤澤亮正啟程

2025/4/30 12:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本與美國官員繼4月16日首度開會交涉關稅後，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天從東京啟程赴美進行第2輪美日關稅談判。他對媒體表示，期待日美之間能達成符合雙方國家利益的共識。

日本放送協會（NHK）報導，為了進行第2輪日美關稅談判，赤澤今天上午將近11時（台灣時間10時）左右從東京羽田機場啟程赴美。

赤澤在啟程前對媒體表示，「當然有國家利益要考量，但一定得要美方也能接受才可。我時時在考慮的是如何建立雙贏的關係，達成協議，一步也好、兩步也好，期待能向前進」。

赤澤還表示，「我聽汽車業者高層反映，日本企業現在只要一出口，每天就是虧損的狀況，因此須『慎重但儘速』處理才行」。言下之意，要考慮到美國關稅措施對汽車等日本國內產業的影響，期待日美雙方能達成符合國家利益的共識。

報導指出，赤澤在談判時，除了將再度強烈要求美國重新調整一連串的關稅措施之外，同時也將說明日本促進對美國的投資將有利於美國的經濟，期待能找到日美都能妥協之處。

有關美方要求日方擴大進口汽車、農產品等，日方是否能視美方的作法與談判態度，說明日方的想法，並具體討論，將是這場日美談判的焦點。

有關美國總統川普（Donald Trump）日前聲稱「美日談判近乎達成協議」的說法，日本政府內部指出「不知根據為何」、「可能是講給美國人民聽的」，日方對於談判的日程採慎重處理的方針。

日本政府4月16日首度與美國政府開會交涉關稅，但未能成功取得立即的關稅豁免，雙方同意協調本月內啟動第2輪談判。

日本經濟新聞報導，赤澤4月30日至5月2日訪美，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員展開第2輪談判。

16日首度談判時，川普臨時宣布加入，表達希望把對日貿易逆差降至零，並對美國汽車在日本市場銷售不佳表示不滿。

第2輪談判中，日本將在揣摩川普想法的基礎上，力求推動具體談判進展，預料將一邊觀察美國對日本的回應程度，一邊研判何時拿出新的談判籌碼。

在農產品方面，日本考慮擴大進口美國的玉米和大豆。

美國還批評日本稻米市場存在非關稅障礙，要求日本擴大進口。日本正考慮在「最低進口配額（Minimum Access，MA）」的77萬噸外國米免關稅配額內，安排約7萬噸的美國專屬配額。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外一項重要談判籌碼則是汽車。在美國貿易代表署（USTR）3月公布的「貿易障礙報告書」中，將日美在汽車安全標準上的差異列為主要的非關稅障礙之一。美方主張，日本嚴格的標準阻礙了美國汽車進入日本市場。

日本政府內部正考慮一項與安全標準有關的特例措施，被稱為「進口汽車特別處理制度」，內容包括簡化提交文件、免除實車測試等優惠措施。如果運用此特例制度，與日本安全標準不同的美國汽車，在進口時預料可省下數個月的認證手續。目前適用此制度的是年進口量在5000輛以下的汽車，將考慮提高上限。（編輯：唐佩君）1140430

#日本放送協會
#川普
#東京
#美國貿易代表署
#赤澤亮
#各國因應
川普
美要求商船過運河免費 巴拿馬：須提供服務費補償川普簽署行政命令 調降部分汽車關稅
赤澤亮
日美交涉關稅第2輪談判 赤澤亮正30日啟程日美交涉關稅 第2輪談判有望5/1舉行
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美財長：與韓國關稅協商已初具輪廓
23
更多編輯台推薦新聞：