路透：印度擬向美國提出罕見條件 給予未來最惠國待遇

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（中央社新德里29日綜合外電報導）印度政府官員透露，新德里當局準備在與華府的貿易談判中納入可自動更新的「未來最惠國待遇」條款，以確保印度與其他貿易夥伴敲定的貿易條款將不會優於美國。

路透社引述2名印度官員說法報導，所謂的「未來最惠國待遇」（forward most-favoured-nation）條款意指未來無論印度和其他國家達成任何更優惠的關稅安排，這些安排都將自動適用於美國。印度過去進行貿易協商時，鮮少給予他國這種待遇。

其中1名官員表示：「這項條款在某種意義上，可為（印度）與美國的協議提供未來保障，這也是唯一的方式。」

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印度已向美國提出一系列優惠條件和讓步舉措，以顯示新德里比中國、加拿大和歐洲聯盟（EU）等其他美國重要貿易夥伴態度更加積極，期盼與美國達成貿易協議。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日表示，印度可能成為首批與美國簽署貿易協議的國家之一，最快可能本週或下週就會完成簽署。根據川普政府發布的聲明，美印雙方目前已就貿易談判路線圖達成協議。（譯者：洪培英/核稿：施施）1140429