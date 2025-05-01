挑戰豬肉攤上的激情戲 小薫滿身豬油被豬肉打臉

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（中央社記者洪素津台北1日電）黃瀞怡（小薫）、朱芷瑩、吳奕蓉等演員今天出席金穗影展開幕，小薫這次在短片「五花肉」中挑戰豬肉攤車上的激情戲份，她談到拍攝當下滿身豬油，還得被豬肉打臉，此生難忘。

2025金穗影展今天開幕，邀請參展影片主創們出席，包含金鐘影后朱芷瑩、金鐘影后吳奕蓉、金穗影后與金鐘女配得主黃瀞怡（小薫）、金鐘女配入圍王真琳等一起揭開金穗盛宴的序曲，其中也包含今年首次擔綱金穗典禮主持重任的李雪，她曾創下當屆金穗雙影后的紀錄。

小薫、朱芷瑩、李雪稍早也抽空接受訪談，小薫在短片「五花肉」中，她在豬肉車攤上演激情戲。她坦言是此生難忘的拍攝經驗，「拍攝全部都是豬油，我要hold著核心，我們拍了將近2、3個鐘頭，我一直被豬肉打臉，所以打到一直NG」。

說起拍戲，小薰表示只要是學生製片的邀約基本上有時間都會接下，但片酬真的很低，小薰逗趣說：「那個豬肉一直打我臉的時候，我都想說我到底幹嘛來！」

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朱芷瑩則在短片「這是個關於愛的故事」中面對人生選擇的交叉路口，她坦承現實生活中自己是一個很糾結的人，也有選擇障礙，「我的糾結在於不知道怎麼選出我最喜歡的」，笑稱自己連選吃的都有困難。

曾拿下金穗獎影后的李雪，此次擔任典禮主持人，她坦言一開始比較緊張，但相信自己可以勝任。今年李雪有不少作品，包括影集「影后」、電影「命中注定那頭鵝」、「搜查瑠公圳」，她坦言近年片約增加，原本教學小朋友跳舞的工作則暫時先離開。（編輯：陳清芳）1140501