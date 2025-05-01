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房東申請囤房稅優惠稅率 期限延長至6/2

2025/5/1 18:39（5/1 19:33 更新）
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囤房稅2.0今年5月開徵，房東申請優惠稅率的期限延長到6月2日。（中央社檔案照片）
囤房稅2.0今年5月開徵，房東申請優惠稅率的期限延長到6月2日。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北1日電）囤房稅2.0今年5月開徵，政府為鼓勵民眾出租閒置房屋，給予申報租金所得達到當地一般租金標準者，可適用1.5%至2.4%的較低稅率，不過許多房東不清楚新制，來不及在3月24日前申報。財政部政務次長李慶華今天表示，決定比照自住房屋狀況，房東申請優惠稅率的期限延長到6月2日。

房屋稅5月開徵，首度適用囤房稅2.0新制。非自住房屋方面，財政部指出，囤房稅2.0新制加重多屋族未作有效使用的空閒置房屋稅負，適用法定稅率2%至4.8%；另外，為鼓勵多屋族將空閒置房屋釋出至租賃市場，針對出租申報租賃所得達當地一般租金標準的住家用房屋，調降房屋稅稅率，適用法定稅率區間為1.5%至2.4%。

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李慶華今天前往台北國稅局信義分局，視察首日報稅情形。李慶華接受媒體採訪表示，為了鼓勵房東把閒置房屋出租，提供優惠稅率1.5%至2.4%，這項制度已經宣導很長一段時間，但地方政府最近也反映，很多房東收到稅單才發現稅率有差異。

李慶華表示，如果民眾是出租房屋、且申報所得達到相關租金標準，將比照自住房屋的狀況，房東申請期限將延長到6月2日。（編輯：潘羿菁）1140501

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報稅首日36萬件已申報 房租支出扣除額須自主舉證新北房屋遭列非自住稅率增 財部：補正申報期至6/2
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