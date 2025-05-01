北市敬師金擴大發放對象 私幼等3機構納入

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）台北市教育局今天表示，感謝公私立教保服務機構教職員工的付出，114年度起納入教師節「敬師獎勵金」發放對象，涵蓋私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心教職員。

台北市教育局發布資訊指出，這次獎勵金擴大適用範圍，包含私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心等教保服務機構的專任教保服務人員、職員工，以及聘期3個月以上的全時長期代理教師與教保員，預計新增受惠人數超過6000人。

教育局說明，凡是當年度7月15日前函報教育局，並通過審核，且在9月28日教師節當天仍在職，並符合獎勵條件者，都可獲得價值新台幣2000元商品禮券，此額度為全國最高，藉此表達感謝與肯定。

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前台北市長柯文哲在民國105年取消發放2000元敬師獎勵金，引發反彈，109年訂定「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，訂定發放600元等值商品禮券。

教育局113年8月間宣布敬師獎勵金從600元提高至2000元，約近3萬名正式及代理教師受惠。但有市議員質疑未納入私立幼兒園教保員等3機構的教師，教育局允諾研議，今天表示納入。（編輯：張銘坤）1140501