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金管會：今年擴大VASP專案金檢 聚焦防洗錢等5重點

2025/5/1 19:33
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（中央社記者羅元駿台北1日電）加密貨幣實體交易店面幣想科技涉嫌與詐團勾結協助洗錢。金管會今天說明，今年將全面擴大金融檢查12家虛擬資產業務（VASP）業者，並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措施為重點。

金管會要求VASP業者若要從事虛擬資產業務，要向金管會完成洗錢防制法遵登記。金管會主委彭金隆4月30日在立法院財委會表示，幣想涉詐案件爆發後，在4月28日有派檢查局檢查，金管會未來也將嚴審VASP執照。

金管會檢查局副局長郭文龍今天在例行記者會說明，截至2024年底已累計檢查10家VASP業者，今年將對12家辦理專案金檢。

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郭文龍說明，今年對VASP業者的檢查重點包含防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散落實情形，以及消費者保護及防制詐騙措施。

郭文龍補充，已經完成洗錢防制法遵登記VASP業者共21家，扣除已檢查、未重新申請登記與排除的業者，今年預計將專案金檢12家。（編輯：張均懋）1140501

郭文龍
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