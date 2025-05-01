陳傑憲轟超前3分砲助獅屠龍 不畏疼痛求上場

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職統一獅隊今天靠著陳傑憲在9局上轟出超前3分砲，最終以8比5擊退味全龍隊。雖然陳傑憲昨天被自打球打到脛骨，不過他說：「只要能夠在場上表現，那我一定會想下場。」

今天在天母球場的賽事，獅隊本來以5比4領先，8局下龍隊的郭嚴文敲二壘安打後，代跑陳思仲利用推進、陳韻文投手犯規，跑回1分追平。不過9局上獅隊隊長陳傑憲從陳冠偉手中轟出超前3分砲，本季第2轟出爐，終場獅隊就以8比5擊退龍隊，再度要回第1名寶座、領先龍隊0.5場勝差。

獅隊總教練林岳平賽後表示，今天雖然一開始攻擊方面有得分數，不過中間一度被追平，林岳平指出，勝利關鍵是在9局上邱智呈的打席2好3壞時，因為對方投手陳冠偉超時保送，「這對傑憲攻擊會更有利。」

陳傑憲則表示，「我觀察到今天冠偉在丟指叉球沒那麼好，畢竟指叉球是他的武器，球威還是有，但剛好丟到比較甜的位置，有掌握到。」陳傑憲指出，當下球隊一、二壘有人，「不要雙殺的話球隊都還有機會，想要把球打到外野，想法、策略很明確。」

陳傑憲指出，比賽中半段對方一直給很大壓迫感，「很開心在這種關鍵時刻能夠適時發揮，基本上沒有前面的人上壘，就沒有這支全壘打，感謝隊友的堅持。」

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陳傑憲昨天比賽因自打球提早退場，今天改擔任指定打擊，不過陳傑憲指出，自打球是打到脛骨、不是關節處，「至少我在跑動的時候沒有影響，只是按下去會痛，感謝教練團體恤，讓我今天打DH，其實運動選手受傷難免，只要能夠在場上表現，那我一定會想下場，大家也知道我的個性。」

獅隊先發投手梅賽斯（Cristopher Mercedes）此戰用94球投6局，被敲出9支安打，送出3次三振，失掉4分，最後勝投由陳韻文拿下。（編輯：陳政偉）1140501