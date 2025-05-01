台商赴陸投資占比降 陸委會：下滑趨勢明顯

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（中央社記者李雅雯台北1日電）中國大陸國台辦指稱，今年第1季台商投資年增127.1%；陸委會回應，台商赴陸投資金額占台灣對外投資總金額比重下降為趨勢，中國大陸數據是否符合實況有待探究。

大陸委員會（陸委會）1日晚透過書面表示，經濟部長期按月發布台商赴陸投資情形，包括核准金額、件數。台商赴陸投資金額占台灣對外投資總金額比重下降為趨勢，2010年是83.8%、2024年是7.5%、2025年第1季為2.7%，下降趨勢明顯。

陸委會表示，去年委託全國工業總會（工總）調查報告顯示，台商於未來3至5年考慮結束大陸事業占比較往年提高。近期有台商對海基會表示，由於獲利急速下降，欲結束在陸事業經營，增加中國大陸以外投資，這與經濟部統計趨勢一致。

陸委會強調，由於中國大陸商務部未定期公布台商赴陸投資統計資料，加上兩岸統計基準不同，有關中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）所提數據，雙方統計無法進行比較。

陸委會提到，中國大陸商務部統計資料顯示，今年第1季外來投資（FDI）年減10.8%；不過台商投資逆勢成長達127.1%，這是否符合實際狀況，值得探究。

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中國大陸國台辦昨天召開例行記者會。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年第1季大陸實際使用台資達美元12.6億元（約新台幣403.2億元），年增127.1%、新設台商投資企業1592家，台商用實際行動證明大陸是台企投資最佳選擇。（編輯：陳鎧妤）1140501